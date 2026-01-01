V0.dev Hosting

Mit vO.dev erstellte Apps in wenigen Minuten bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
v0.dev Hosting

Ein monatlicher Preis, keine versteckten Gebühren

Stellen Sie Ihre vO.dev-App sorgenfrei auf dem zuverlässigen Vercel-Hosting bereit. Profitieren Sie von hoher Performance, sicherer Infrastruktur und dem Support, den Sie für eine sorgenfreie Entwicklung benötigen – alles abgesichert durch unsere 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Vom vO.dev-Prototyp zur Live-Website, schnell

Bringen Sie Ihre mit vO.dev erstellten Projekte vom Prototyp bis zur Produktion, ohne Ihren Stack umzubauen. Das Node.js-Hosting von Hostinger ermöglicht Ihnen die unkomplizierte Bereitstellung Ihrer Anwendung hinter Ihren UI-Mockups. So gelangt Ihr Code mit minimalem Aufwand von lokalen Tests in die Live-Umgebung. Sobald Ihre Anwendung online ist, läuft sie auf einer speziell für Node.js entwickelten, verwalteten Infrastruktur. Skalierung und Verfügbarkeit werden automatisch im Hintergrund sichergestellt. Sie verbringen weniger Zeit mit der Serverwartung und können sich stattdessen voll und ganz auf die Optimierung des Produkts konzentrieren, das Ihre Nutzer sehen werden.
v0.dev Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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V0.dev Hosting – Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von V0.dev.
v0.dev-Hosting ist eine Einrichtung zum Bereitstellen von Anwendungen, die mit v0.dev auf Vercel erstellt wurden. Es bietet verwaltete Bereitstellung, automatische Skalierung und einfache Git-basierte Workflows.
VPS-Hosting bietet Ihnen einen virtuellen Server, den Sie selbst verwalten. v0.dev-Hosting auf Vercel ist vollständig verwaltet, sodass Sie sich nicht um Server-Setup, Patches oder Skalierung kümmern müssen.
Ja. Sie können ein privates GitHub-Repository verbinden und es sicher über Vercel bereitstellen. Der Zugriff wird weiterhin über die Berechtigungen Ihres Git-Anbieters gesteuert.
Die Tarife von Vercel beinhalten Nutzungslimits für Bandbreite, Build-Zeit und serverlose Ausführung. Bei Überschreitung dieser Limits können zusätzliche Kosten gemäß Ihrem Tarif abgerechnet werden.
Ja. In den meisten Fällen können Sie Ihr Repository verbinden, die Umgebungsvariablen überprüfen und die Anwendung bereitstellen. Bei Bedarf können Sie nach der Einrichtung Ihre Domain verschieben und die DNS-Einstellungen aktualisieren.

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