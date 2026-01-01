Sveltekit-Hosting

Entwickelt für die Skalierung des SvelteKit

Stellen Sie Ihre SvelteKit-App auf Node.js-Hosting bereit, ohne zusätzlichen Aufwand. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostinger kümmert sich um den Build und die Serverseite Ihres Projekts. So funktionieren Ihre Routen, Server-Endpunkte und gerenderten Seiten wie erwartet. Ihre App läuft auf einer speziell für Node.js entwickelten, verwalteten Infrastruktur mit der nötigen Zuverlässigkeit und Kapazität für zukünftiges Wachstum – ohne ständige Serverwartung. Das vereinfacht den Weg von der lokalen Entwicklung zur Produktion und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf die Funktionen zu konzentrieren, die Ihre Nutzer sehen.