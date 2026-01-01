GitHub Copilot Hosting

Mit GitHub Copilot erstellte Apps schneller bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
GitHub Copilot Hosting

Ein Preis, keine versteckten Gebühren

Stellen Sie Ihre mit GitHub Copilot erstellten Apps auf zuverlässigem Hosting bereit. Jedes Paket beinhaltet unsere 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, damit Sie es risikofrei testen können.
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CHF17.69
CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
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Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
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Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
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100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Von Ship Copilot entwickelte Apps ohne Reibungsverlust

Mit GitHub Copilot können Sie Ihre Projekte ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js-Hosting bereitstellen. Ihr Code wird als lauffähige Anwendung oder Website ausgeliefert und ermöglicht einen einfachen Übergang von der lokalen Entwicklung zur Produktion. Sobald Ihr Projekt live ist, läuft es auf einer speziell für Node.js-Anwendungen entwickelten, verwalteten Infrastruktur. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Serverwartung und können sich stattdessen auf die Bereitstellung von Updates konzentrieren. Sie erhalten die nötige Zuverlässigkeit und Flexibilität, um Ihre Infrastruktur auch bei steigendem Traffic stabil zu halten.
GitHub Copilot Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum GitHub-Copilot-Hosting

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den GitHub Copilot Hosting-Diensten.
Das bedeutet, dass Sie Ihre mit GitHub Copilot erstellte Node.js-Anwendung so hosten, dass sie produktiv eingesetzt werden und echten Nutzern zur Verfügung stehen kann. GitHub Copilot unterstützt Sie beim Schreiben des Codes, Hostinger hingegen führt die Anwendung aus, verwaltet die Laufzeitumgebung und hält sie online verfügbar.
Bei einem VPS verwalten Sie Server, Node.js-Einrichtung, Updates und Prozessmanagement selbst. Mit Hostinger Node.js-Hosting werden diese Aufgaben für Sie übernommen, sodass GitHub Copilot-Hosting eher einer sofortigen Installation als einer vollständigen Serveradministration entspricht.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Sie können private Repositories weiterhin für die Quellcodeverwaltung nutzen und Updates wie gewohnt bereitstellen.
Ihre App läuft weiter, aber die Tarifgrenzen gelten weiterhin. Bei anhaltend hohem Datenverkehr kann daher ein Upgrade erforderlich sein. Wir erheben keine unerwarteten Gebühren für Datenverkehrsspitzen, aber Sie sollten einen Tarif wählen, der Ihrem erwarteten Nutzungsverhalten entspricht.
Laden Sie die App auf GitHub hoch, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie sie bereit. Wenn Sie von einem anderen Hoster wechseln, aktualisieren Sie alle Umgebungsvariablen, Datenbankeinstellungen und Domain-Einträge und testen Sie anschließend den Produktions-Build.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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