Von Ship Copilot entwickelte Apps ohne Reibungsverlust

Mit GitHub Copilot können Sie Ihre Projekte ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js-Hosting bereitstellen. Ihr Code wird als lauffähige Anwendung oder Website ausgeliefert und ermöglicht einen einfachen Übergang von der lokalen Entwicklung zur Produktion. Sobald Ihr Projekt live ist, läuft es auf einer speziell für Node.js-Anwendungen entwickelten, verwalteten Infrastruktur. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Serverwartung und können sich stattdessen auf die Bereitstellung von Updates konzentrieren. Sie erhalten die nötige Zuverlässigkeit und Flexibilität, um Ihre Infrastruktur auch bei steigendem Traffic stabil zu halten.