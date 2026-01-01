Angular Hosting

Stellen Sie Angular-Apps mit Node.js-Hosting bereit, das mit Ihren Anforderungen skaliert.

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
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abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Angular Hosting

Einfache Preisgestaltung für Angular-Hosting

Hosten Sie Ihre Angular-App auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Sollte diese nicht Ihren Erwartungen entsprechen, bietet Ihnen unsere 30-Tage-Geld-zurück-Garantie absolute Sicherheit.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
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50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
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Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
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IDE-basierte Bereitstellungen
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Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
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20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
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Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Entwickelt für optimale Leistung von Angular-Apps

Stellen Sie Ihre Angular-App auf Node.js-Hosting bereit – ganz ohne zusätzliche Serverkonfiguration. Laden Sie Ihr Projekt hoch, und Hostinger kümmert sich um Laufzeit und Bereitstellung, sodass Ihre Website oder App reibungslos live geht. Ihre Anwendung läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die auch bei schwankendem Traffic zuverlässig bleibt. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Wartung und mehr Zeit mit der Bereitstellung von Updates. Das vereinfacht Ihren Weg von der Entwicklung bis zur Produktion – mit Hosting, das sich im Hintergrund hält.
Angular Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Angular-Hosting

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Angular-Hosting-Diensten.
Angular-Hosting ist die Produktionsumgebung, in der Ihre mit Angular erstellte Node.js-Anwendung oder Website für echte Benutzer ausgeführt wird. Dies ist wichtig, da Sie einen Server benötigen, der die Bereitstellung, Laufzeitabhängigkeiten, das Routing und die Verfügbarkeit außerhalb Ihres lokalen Rechners gewährleisten kann.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Version, Prozessmanagement, Updates und Sicherheit selbst. Mit Hostinger Node.js-Hosting übernimmt die Plattform die Serverebene, sodass Sie Ihre Angular-Anwendung bereitstellen können, ohne den gesamten Server warten zu müssen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, autorisieren Sie den Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können nach jedem Push aus demselben privaten Repository abgerufen werden.
Wenn Ihr Datenverkehr die Grenzen Ihres Tarifs überschreitet, können Anfragen eingeschränkt oder die Leistung beeinträchtigt werden, bis Sie ein Upgrade durchführen. Hostinger verschleiert dies nicht hinter undurchsichtigen Abrechnungsdetails; die Kapazität ist an den von Ihnen gewählten Tarif gebunden.
Laden Sie Ihr Projekt auf GitHub hoch oder importieren Sie den vorhandenen Code, verbinden Sie anschließend das Repository in Hostinger und stellen Sie es bereit. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, leiten Sie Ihre Domain nach der Bereitstellung auf die neue Anwendung um und überprüfen Sie die Umgebungsvariablen und Build-Einstellungen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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