Fastify Hosting

Fastify-Apps in Minuten bereitstellen, nicht in Stunden.

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Fastify Hosting

Einfache Fastify-Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre Fastify-App bedenkenlos auf zuverlässigem Node.js-Hosting, das für den Produktiveinsatz entwickelt wurde. Jedes Paket beinhaltet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, sodass Sie es risikofrei testen können.
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Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
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Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
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Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
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Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Fastify-Hosting ohne Engpässe

Stellen Sie Ihre Fastify-App mit einem Setup bereit, das den Weg vom Code zur Produktion vereinfacht. Pushen Sie Ihr Projekt, starten Sie die Node.js-Laufzeitumgebung und führen Sie APIs oder Websites aus, ohne Zeit mit der benutzerdefinierten Serverkonfiguration zu verschwenden. Ihre App bleibt auf einem zuverlässigen Managed Hosting, sodass Traffic-Wachstum und routinemäßige Wartungsarbeiten mit weniger manuellem Aufwand bewältigt werden. Das ermöglicht Ihnen einen reibungsloseren Bereitstellungsprozess und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf die wirklich wichtigen Routen, Logik und Funktionen zu konzentrieren.
Fastify Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

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Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Fastify-Hosting

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Fastify-Hostingdiensten.
Fastify-Hosting bedeutet, eine Fastify-Anwendung auf einem Server auszuführen, der Node.js, Abhängigkeiten und den Startprozess Ihrer Anwendung unterstützt. Dies ist wichtig, da Ihr Code einen Ort benötigt, an dem er kontinuierlich ausgeführt werden, Anfragen verarbeiten und im Produktivbetrieb erreichbar bleiben kann.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Version, Prozessmanager, Reverse-Proxy und Updates selbst. Mit unserem Node.js-Hosting für Fastify werden diese serverseitigen Aufgaben für Sie übernommen, sodass Sie Ihre Anwendung bereitstellen können, ohne den gesamten Server verwalten zu müssen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können dann wie bei einem öffentlichen Repository von Git abgerufen werden.
Die Tarife beinhalten festgelegte Ressourcenlimits. Wenn Ihre Fastify-App diese überschreitet, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Für die normale Nutzung fallen keine zusätzlichen Gebühren an, jedoch kann anhaltender Traffic über die Kapazität Ihres Tarifs hinaus die Leistung beeinträchtigen.
Laden Sie Ihr Fastify-Projekt auf GitHub hoch oder übertragen Sie es direkt dorthin. Verbinden Sie es anschließend mit Hostinger und legen Sie den Startbefehl sowie die Umgebungsvariablen fest. Wenn Ihre Anwendung bereits lokal mit Node.js läuft, ist der Bereitstellungsprozess in der Regel unkompliziert.

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