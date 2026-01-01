Google AI Studio Hosting

Mit Google AI Studio erstellte Apps in wenigen Minuten bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Google AI Studio Hosting

Einfache Preisgestaltung für das Hosting von Google AI Studio

Hosten Sie Ihre mit Google AI Studio erstellten Apps auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Jedes Paket beinhaltet unsere 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, damit Sie es risikofrei testen können.
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Von Google AI Studio zur Live-App schnell

Übertragen Sie Ihre in Google AI Studio erstellten Apps und Prototypen von lokalen Tests in eine Live-Node.js-Umgebung, ohne Ihren Workflow zu ändern. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostinger kümmert sich um Laufzeit und Deployment. So ist Ihr Projekt mit minimalem Aufwand bereit für echte Nutzer. Nach dem Livegang läuft Ihre App auf einer verwalteten Infrastruktur, die für stabile Verfügbarkeit und skalierbares Wachstum bei steigendem Traffic ausgelegt ist. Sie verbringen weniger Zeit mit der Serverwartung und können sich stattdessen auf die Optimierung der Funktionen konzentrieren, die Ihr Stack benötigt.
Google AI Studio Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Hosting von Google AI Studio

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Google AI Studio.
Das bedeutet, die mit Google AI Studio erstellte Node.js-Anwendung oder Website auf einem Live-Server bereitzustellen, damit Nutzer darauf zugreifen können. Google AI Studio ist ein Entwicklungstool und wird nicht direkt gehostet.
Beim VPS-Hosting verwalten Sie Server, Betriebssystem-Updates, Node.js-Version, Prozessmanager und Sicherheit selbst. Mit Hostinger Node.js-Hosting werden diese Plattformaufgaben für Sie übernommen, sodass Sie sich ganz auf Ihre Anwendung konzentrieren können.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können über Git genauso bereitgestellt werden wie über ein öffentliches Repository.
Die Tarife beinhalten festgelegte Ressourcenlimits. Sollte Ihre App diese überschreiten, kann es zu einer Verlangsamung kommen oder ein höherwertiger Tarif erforderlich sein. Für normale Traffic-Spitzen erheben wir keine zusätzlichen Gebühren; benötigen Sie mehr Kapazität, können Sie Ihren Tarif upgraden.
Laden Sie die App auf GitHub hoch, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie den gewünschten Branch bereit. Falls die App bereits woanders läuft, können Sie dieselbe Codebasis mit minimalen Änderungen hierher verweisen, sofern sie den Hosting-Anforderungen von Node.js entspricht.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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