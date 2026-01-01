Codex hosting

Deploy apps built with Codex in minutes

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
ab  CHF 3.79 /Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
codex hosting

Simple pricing for Codex hosting

Host the apps you build with Codex on reliable infrastructure you can trust. Every plan includes a 30-day money-back guarantee, so you can get started with confidence.
BESTSELLER
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Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF 17.69
CHF 3.79 /Mon.

+2 Mon. gratis

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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Verwaltete Node.js Web-Apps
Bis zu 50 Websites
5 Vibe Coding-Credits
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, Website-Baukasten, Horizons erstellen
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF 24.19
CHF 7.49 /Mon.

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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Verwaltete Node.js Web-Apps
NEU
Bis zu 100 Websites
5 Vibe Coding-Credits
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Ship Codex projects without friction

Take the apps and prototypes you build with Codex from local code to a live Node.js environment without extra setup. Push your project, and Hostinger handles the runtime and deployment flow so your app is ready to serve users without manual server work. Your stack runs on managed hosting designed to stay steady as traffic grows, with the uptime and headroom to handle spikes more smoothly. That leaves you with less ops overhead and more time to refine the features your app depends on.
codex hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Node.js Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie erledigt.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Codex hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Codex hosting services.

What is Codex hosting, and why does it matter for production apps?

Codex hosting means running the Node.js apps you build with Codex in a live environment that users can access. It matters because production hosting gives you uptime, environment management, and a stable runtime instead of relying on your local machine.

How is Codex hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the OS, Node.js version, process manager, updates, and security yourself. With Hostinger Node.js hosting, that server setup is handled for you, so you can deploy Codex projects without maintaining the underlying machine.

Can I deploy a Codex project from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repo, and deploy from the branch you want. After that, pushes to the connected branch can trigger redeploys.

Are there traffic limits or overage fees for Codex hosting?

Your plan includes a fixed resource limit, and if your app grows beyond it, you may need to upgrade. We do not bill unpredictable overage fees for traffic spikes, but sustained higher usage can require a bigger plan.

How do I move a Codex app from local development or another host?

Push your app to GitHub, connect the repository in Hostinger, and set the environment variables your app needs. If you're migrating from another host, keep the same Node.js entry point and database settings where possible to reduce changes.

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