Codex hosting
Deploy apps built with Codex in minutes
Simple pricing for Codex hosting
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Ship Codex projects without friction
Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.
1. Verbinden Sie Ihr Projekt
GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.
2. Sofort bereitstellen
Veröffentlichen Sie Ihre Node.js Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie erledigt.
3. Verwalten und skalieren
Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.
Empfohlener Serverstandort:
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