Claude Code Hosting

Mit Claude Code erstellte Apps in Minuten bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Claude Code Hosting

Unkomplizierte Preise für Claude Code Hosting

Stellen Sie die mit Claude Code erstellten Apps auf zuverlässigem Hosting bereit. Jeder Plan umfasst unsere 30 Tage Geld-zurück-Garantie, damit Sie den Service ohne Risiko testen können.
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Claude Code-Projekte schneller bereitstellen

Bringen Sie die mit Claude Code erstellten Apps und Prototypen von der lokalen Entwicklungsumgebung in die Produktionsumgebung, ohne Ihren Workflow zu ändern. Übertragen Sie Ihr Node.js-Projekt, und Hostinger übernimmt die Laufzeitumgebung und Bereitstellung. So ist Ihre App ohne zusätzliche Einrichtung sofort einsatzbereit. Sobald sie live ist, läuft Ihr Projekt auf einer verwalteten Infrastruktur, die auf zuverlässige Uptime und Wachstum ausgelegt ist. Das bedeutet weniger Zeit für die Wartung von Servern und mehr Zeit für die Weiterentwicklung des Codes und bereits veröffentlichter Funktionen. Nach dem Livegang läuft Ihr Projekt auf einer verwalteten Infrastruktur, die für hohe Verfügbarkeit und Wachstum ausgelegt ist. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Serverwartung und mehr Zeit für die Optimierung Ihres Codes und der bereits veröffentlichten Funktionen.
Claude Code Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
Jetzt starten
Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Claude Code Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Claude Code Hosting.
Claude Code Hosting bedeutet, die mit Claude Code erstellten Node.js-Apps auf einem Live-Server bereitzustellen, damit andere Benutzer sie nutzen können. Es ist wichtig, weil die Codegenerierung nicht mit Produktionshosting gleichzusetzen ist – Sie benötigen weiterhin eine Laufzeitumgebung, Prozessverwaltung und Netzwerkzugriff.
Mit einem VPS verwalten Sie das Betriebssystem, Node.js, Updates und App-Prozesse selbst. Mit Hostinger Node.js Hosting für Claude Code Hosting übernimmt die Plattform die Serverebene, sodass Sie sich auf die App und den Bereitstellungsprozess statt auf die Systemadministration konzentrieren können.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie die Anwendung aus dem gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können anschliessend aus demselben Repository übernommen werden, ohne den Code öffentlich zugänglich zu machen.
Ihr Plan hat feste Ressourcenlimits. Wenn der Traffic darüber hinaus wächst, kann sich die Leistung der App verschlechtern oder ein höherer Plan erforderlich werden. Wir berechnen keine versteckten Gebühren für zusätzlichen Traffic, allerdings sollten Sie ein Upgrade durchführen, damit eine dauerhaft hohe Last Ihre Leistung nicht beeinträchtigt.
Übertragen Sie das Projekt zu GitHub, verbinden Sie das Repository und stellen Sie die Anwendung bei Hostinger bereit. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter umziehen, dann aktualisieren Sie alle Umgebungsvariablen und Domain-Einstellungen und testen Sie die App nach der ersten Bereitstellung.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.