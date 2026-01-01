Claude Code-Projekte schneller bereitstellen

Bringen Sie die mit Claude Code erstellten Apps und Prototypen von der lokalen Entwicklungsumgebung in die Produktionsumgebung, ohne Ihren Workflow zu ändern. Übertragen Sie Ihr Node.js-Projekt, und Hostinger übernimmt die Laufzeitumgebung und Bereitstellung. So ist Ihre App ohne zusätzliche Einrichtung sofort einsatzbereit. Sobald sie live ist, läuft Ihr Projekt auf einer verwalteten Infrastruktur, die auf zuverlässige Uptime und Wachstum ausgelegt ist. Das bedeutet weniger Zeit für die Wartung von Servern und mehr Zeit für die Weiterentwicklung des Codes und bereits veröffentlichter Funktionen. Nach dem Livegang läuft Ihr Projekt auf einer verwalteten Infrastruktur, die für hohe Verfügbarkeit und Wachstum ausgelegt ist. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Serverwartung und mehr Zeit für die Optimierung Ihres Codes und der bereits veröffentlichten Funktionen.