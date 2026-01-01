Vue.js-Hosting

Vue.js-Apps in Minuten statt Stunden bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Vue.js-Hosting

Einfache Vue.js-Hostingpreise, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre Vue.js-App bedenkenlos auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Sollte sie nicht Ihren Erwartungen entsprechen, greift unsere 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
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CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
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5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
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Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
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GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
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Tägliche und On-Demand-Backups
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Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
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20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
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Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Entwickelt für die Skalierung von Vue.js

Stellen Sie Ihre Vue.js-Anwendung ohne zusätzlichen Aufwand auf Node.js-Hosting bereit. Laden Sie Ihren Code hoch, und Ihr Projekt läuft in einer Umgebung, die für serverseitiges Rendering, API-Aufrufe und den Build-Prozess optimiert ist, den Ihr Stack erwartet. Sobald Ihre Anwendung live ist, kümmert sich das Hosting zuverlässig um Ihre Server und bietet ausreichend Kapazität für wachsendes Traffic. So profitieren Sie von einem einfacheren Weg von der Entwicklung zur Produktion mit weniger Serververwaltungsaufwand.
Vue.js-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

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Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

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Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Vue.js-Hosting

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Vuejs-Hosting-Diensten.
Vue.js-Hosting ist eine Produktionsumgebung zum Bereitstellen und Ausführen von Vue-Anwendungen, damit Benutzer über das Web darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da Sie eine Node.js-Laufzeitumgebung, Prozessverwaltung für Ihre Anwendung und eine stabile Infrastruktur benötigen, sobald Ihre Vue.js-Anwendung die lokale Entwicklungsumgebung verlässt.
Bei einem VPS verwalten Sie Server, Node.js-Version, Sicherheitsupdates und Prozessüberwachung selbst. Mit unserem Vue.js-Hosting übernehmen wir diese Laufzeit- und Infrastrukturaufgaben für Sie, sodass Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können, anstatt Serveradministration zu betreiben.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen durch neue Push-Vorgänge können genauso wie bei öffentlichen Repositories bereitgestellt werden.
Der Datenverkehr ist bis zu den in Ihrem Tarif festgelegten Grenzen inklusive. Sollte Ihre App diese überschreiten, ist möglicherweise ein Upgrade auf einen höheren Tarif erforderlich; für Datenverkehrsspitzen berechnen wir keine zusätzlichen Gebühren.
Übertragen Sie die App in ein Git-Repository, verbinden Sie es mit Hostinger und stellen Sie den Hauptzweig bereit. Falls Ihre App bereits woanders läuft, können Sie zuerst den Code und die Umgebungseinstellungen migrieren und anschließend die DNS-Einstellungen aktualisieren.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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