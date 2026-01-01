react hosting

Entwickelt für skalierbare React-Apps

Stellen Sie Ihre React-App mit einer Einrichtung bereit, die den Weg vom Code in die Produktion einfach macht. Übertragen Sie Ihr Projekt auf Hostingers Node.js Hosting, und Ihr Frontend läuft in einer Umgebung für moderne JavaScript-Builds und dynamisches App-Verhalten. Ihre App bleibt auf verwalteter Infrastruktur mit stabiler Performance und zuverlässiger Uptime online. So reduzieren Sie den Aufwand für Deployments, haben mehr Spielraum zum Skalieren bei wachsender Nutzung und mehr Zeit für das Interface und die Features, die Ihre Nutzer wirklich sehen.