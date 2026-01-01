React hosting

React-Anwendungen mit Node.js-Hosting in Produktion bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
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abCHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
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Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
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Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Entwickelt für skalierbare React-Apps

Stellen Sie Ihre React-App mit einer Einrichtung bereit, die den Weg vom Code in die Produktion einfach macht. Übertragen Sie Ihr Projekt auf Hostingers Node.js Hosting, und Ihr Frontend läuft in einer Umgebung für moderne JavaScript-Builds und dynamisches App-Verhalten. Ihre App bleibt auf verwalteter Infrastruktur mit stabiler Performance und zuverlässiger Uptime online. So reduzieren Sie den Aufwand für Deployments, haben mehr Spielraum zum Skalieren bei wachsender Nutzung und mehr Zeit für das Interface und die Features, die Ihre Nutzer wirklich sehen.
react hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

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Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

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Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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React-Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf die häufigsten Fragen zum React Hosting Service.
React Hosting ist eine Produktionsumgebung für Apps, die mit React erstellt wurden, damit sie bereitgestellt, ausgeführt und von Nutzern genutzt werden können. Es ist wichtig, weil Ihre App eine Laufzeitumgebung, Build-Prozesse und einen stabilen öffentlichen Endpunkt benötigt – nicht nur statische Dateien auf einem Laptop.
Mit einem VPS verwalten Sie den Server, die Node.js-Version, den Prozessmanager, Updates und die Sicherheit selbst. Hostingers Node.js Hosting übernimmt diese Serveraufgaben für Sie, wodurch Einrichtung und Wartung Ihrer React-App reduziert werden.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie den gewünschten Branch bereit. Sie können das Repository privat halten und trotzdem den üblichen Push-to-Deploy-Arbeitsablauf nutzen.
Es gibt Plan-Limits – wenn Ihre App darüber hinaus wächst, müssen Sie auf einen grösseren Plan oder ein passendes Setup wechseln. Für normale Traffic-Spitzen berechnen wir natürlich keine unerwarteten Zusatzgebühren, aber die dauerhafte Nutzung sollte zu den Ressourcen Ihres Plans passen.
Übertragen Sie Ihre App zu GitHub, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie den gewünschten Branch bereit. Wenn Sie von einem anderen Anbieter wechseln, können Sie Ihre App mit derselben Codebasis weiterverwenden und während der Einrichtung Umgebungsvariablen oder Build-Einstellungen aktualisieren.

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