Bolt Hosting

Mit Bolt.new erstellte Apps lassen sich in wenigen Minuten bereitstellen.

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Bolzenaufnahme

Einfache Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren

Stellen Sie Ihre mit Bolt.new entwickelten Anwendungen auf zuverlässigem Hosting bereit. Jedes Paket beinhaltet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, sodass Sie es risikofrei testen können.
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Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
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Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Von Bolt.neue Idee zur Live-App

Bringen Sie Ihre in Bolt.new erstellte App oder Website vom Prototyp direkt in die Produktion, ohne Ihren Workflow zu ändern. Das Node.js-Hosting von Hostinger ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Bereitstellung Ihres Projekts, sodass Sie mit minimalem Aufwand vom generierten Code zur Live-Anwendung gelangen. Sobald Ihre App live ist, läuft sie auf einer speziell für Node.js entwickelten, verwalteten Infrastruktur. Verfügbarkeit und Skalierung werden automatisch für Sie übernommen. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Serverwartung und mehr Zeit für die Optimierung des Produkts, das Ihre Nutzer sehen werden.
Bolzenaufnahme

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Bolt-Hosting

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Bolt.
Das bedeutet, die in Bolt.new erstellte Node.js-Anwendung auf einem Live-Server bereitzustellen, sodass echte Nutzer darauf zugreifen können. Dadurch erhält Ihr Projekt eine stabile Laufzeitumgebung, eine verwaltete Infrastruktur und eine öffentliche URL, anstatt nur ein lokaler Prototyp zu sein.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Version, Prozessmanager, Sicherheitsupdates und Reverse-Proxy selbst. Mit dem Node.js-Hosting von Hostinger werden diese Serveraufgaben für Sie übernommen, sodass Sie sich ganz auf Ihre mit Bolt.new entwickelte Anwendung konzentrieren können.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie den gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können dann wie bei jedem anderen verbundenen Projekt über Git übertragen werden.
Es gibt Tarifbeschränkungen für Ressourcen und Datenverkehr. Wenn Ihre App diese überschreitet, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Für die normale Nutzung fallen keine zusätzlichen Gebühren an, bei dauerhaft hohem Datenverkehr empfiehlt sich jedoch ein größerer Tarif.
Lade das Projekt auf GitHub hoch, verbinde das Repository mit Hostinger und stelle es auf deinem Node.js-Hosting-Server bereit. Wenn du von einem anderen Hoster kommst, kannst du in der Regel denselben Code beibehalten und musst lediglich Umgebungsvariablen, Build-Befehle oder Starteinstellungen anpassen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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