Mit Ship Storybook erstellte Projekte lassen sich mühelos realisieren.

Stellen Sie Ihr Storybook-Projekt mit einem Setup bereit, das den Workflow vereinfacht. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostingers Node.js-Hosting ermöglicht Ihnen einen direkten Weg von lokalen Builds zu einer Live-Dokumentationsseite oder Komponenten-Sandbox – ganz ohne zusätzliche Serverkonfiguration. Ihr Projekt läuft auf einer zuverlässigen, verwalteten Infrastruktur. So bleiben Updates planbar und Lastspitzen lassen sich leichter bewältigen. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Bereitstellungswartung und mehr Zeit für die Optimierung der UI-Komponenten, auf die Ihr Team angewiesen ist.