Begeisterndes Hosting

Mit Lovable erstellte Apps in wenigen Minuten bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
liebenswerte Gastgeber

Einfache Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren

Setzen Sie Ihre mit Lovable entwickelten Apps auf einer zuverlässigen Infrastruktur ein, der Sie vertrauen können. Jeder Tarif beinhaltet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, sodass Sie Lovable risikofrei testen können.
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Von der liebenswerten Entwicklung zur Live-App

Mit Ihrer in Lovable entwickelten Anwendung können Sie diese ohne zusätzlichen Aufwand in die Produktion überführen. Das Node.js-Hosting von Hostinger ermöglicht einen reibungslosen Übergang vom Prototyp zur Live-Website. So können Sie Ihren Code schnell und unkompliziert bereitstellen und Ihr Projekt starten. Nach der Bereitstellung läuft Ihre Anwendung auf einer verwalteten Infrastruktur, die auf Zuverlässigkeit und stabile Leistung ausgelegt ist. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Serverwartung und mehr Zeit für die Entwicklung von Funktionen, auf die sich Ihre Nutzer verlassen können.
liebenswerte Gastgeber

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zu beliebten Hosting-Angeboten

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Lovable.
Lovable-Hosting bedeutet, dass Ihre mit Lovable erstellte Node.js-Anwendung auf einem Live-Server bereitgestellt wird, auf den Benutzer zugreifen können. Dies ist wichtig, da Lovable für die Entwicklung der Anwendung zuständig ist, während das Hosting die Laufzeitumgebung, die Verfügbarkeit und den öffentlichen Zugriff bereitstellt, die Ihre Anwendung im Produktivbetrieb benötigt.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Laufzeitumgebung, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit dem Node.js-Hosting von Hostinger werden diese Serveraufgaben für Sie übernommen, sodass Sie sich auf Ihre in Lovable entwickelte Anwendung konzentrieren können, anstatt sich mit der Serverwartung zu beschäftigen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie den gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen aus diesem Repository können dann in Ihre Bereitstellung einfließen, ohne den Code öffentlich zu machen.
Ja, jeder Tarif hat Ressourcenlimits. Wenn Ihre App diese überschreitet, müssen Sie möglicherweise upgraden. Wir erheben keine versteckten Gebühren für unerwartete Traffic-Spitzen. Wählen Sie daher einen Tarif, der Ihrem erwarteten Nutzungsverhalten entspricht.
Laden Sie Ihre Lovable-App auf GitHub hoch, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie sie bereit. Wenn Sie von einem anderen Hoster wechseln, können Sie in der Regel denselben Quellcode und dieselben Umgebungsvariablen wiederverwenden, sodass die Einrichtung reibungslos verläuft.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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