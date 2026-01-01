Ship Replit-Projekte schneller in Produktion bringen

Übertragen Sie Ihre in Replit erstellten Apps und Prototypen direkt vom Arbeitsbereich in die Produktion, ohne Ihre bestehende Infrastruktur zu ändern. Laden Sie Ihren Node.js-Code auf Hostinger hoch und nutzen Sie ein Setup, das die Bereitstellung vereinfacht. So ist Ihr Projekt ohne zusätzliche Konfiguration oder Serverwartung sofort live. Nach der Bereitstellung läuft Ihre App auf einer verwalteten Infrastruktur, die für Stabilität unter Last ausgelegt ist. Sie profitieren von zuverlässiger Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und einem geringeren Wartungsaufwand für Server. So können Sie sich auf den Code konzentrieren, der wirklich zählt.