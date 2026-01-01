Replit-Hosting

Mit Replit erstellte Apps in wenigen Minuten bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Replit Hosting

Einfache monatliche Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren

Stellen Sie Ihre mit Replit erstellten Anwendungen auf zuverlässigem, produktionsreifem Hosting bereit. Testen Sie es risikofrei dank unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
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CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
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Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
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GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
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Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
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Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
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20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
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Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Ship Replit-Projekte schneller in Produktion bringen

Übertragen Sie Ihre in Replit erstellten Apps und Prototypen direkt vom Arbeitsbereich in die Produktion, ohne Ihre bestehende Infrastruktur zu ändern. Laden Sie Ihren Node.js-Code auf Hostinger hoch und nutzen Sie ein Setup, das die Bereitstellung vereinfacht. So ist Ihr Projekt ohne zusätzliche Konfiguration oder Serverwartung sofort live. Nach der Bereitstellung läuft Ihre App auf einer verwalteten Infrastruktur, die für Stabilität unter Last ausgelegt ist. Sie profitieren von zuverlässiger Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und einem geringeren Wartungsaufwand für Server. So können Sie sich auf den Code konzentrieren, der wirklich zählt.
Replit Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

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Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Replit Hosting – Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Replit-Hostingdiensten.
Das bedeutet, die in Replit erstellte Node.js-Anwendung oder Website auf einem Produktionsserver bereitzustellen, auf den echte Benutzer zugreifen können. Dies ist wichtig, da Replit zwar hervorragend für die Entwicklung geeignet ist, aber das Hosting auf einem Produktionsserver Ihnen die Kontrolle über Verfügbarkeit, Domains und das Bereitstellungsverhalten ermöglicht.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node.js-Laufzeitumgebung, Sicherheitspatches und Prozessverwaltung selbst. Mit dem Node.js-Hosting von Hostinger werden Laufzeitumgebung und Infrastruktur für Sie verwaltet, sodass Sie Ihre Anwendung ohne Serveradministrator-Aufgaben bereitstellen können.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie die Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können über GitHub bereitgestellt werden, ohne das Repository öffentlich zu machen.
Wenn Ihre App die Grenzen Ihres Tarifs überschreitet, kann es bis zum Upgrade zu Ressourcenbeschränkungen kommen. Wir erheben keine zusätzlichen Gebühren für Traffic-Spitzen; die Hauptbeschränkung ist die in Ihrem Tarif enthaltene Kapazität.
Laden Sie Ihre App auf GitHub hoch, verbinden Sie das Repository in Hostinger und stellen Sie sie bereit. Wenn Sie von einem lokalen Rechner oder einem anderen Host wechseln, stellen Sie sicher, dass Ihre Node-Version, die Umgebungsvariablen und der Startbefehl mit der App übereinstimmen, bevor Sie den Datenverkehr umstellen.

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