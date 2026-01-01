Webflow Hosting

Mit Webflow erstellte Apps schnell bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Webflow-Hosting

Clear Webflow Hosting, ein einfacher Preis

Hosten Sie Ihre mit Webflow erstellten Websites auf zuverlässiger Infrastruktur und profitieren Sie von der Sicherheit, sie ohne Bedenken bereitzustellen und zu erweitern. Jedes Paket beinhaltet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
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CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
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50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
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Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
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Globales internes CDN
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GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
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Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
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Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Von Webflow-Designs bis hin zu Live-Websites

Übertragen Sie Ihre in Webflow erstellten Projekte ohne zusätzlichen Aufwand vom Prototyp in die Produktion. Das Node.js-Hosting von Hostinger bietet Ihrer Anwendung eine unkomplizierte Umgebung, sodass benutzerdefinierte Backend-Logik, APIs und dynamische Funktionen reibungslos zusammen mit dem Frontend bereitgestellt werden können. Nach dem Livegang läuft Ihr Stack auf einer verwalteten Infrastruktur, die auch bei steigendem Traffic zuverlässig bleibt. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für die Serververwaltung und mehr Zeit für die Optimierung der Benutzererfahrung.
Webflow-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Webflow-Hosting

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Webflow-Hostingdiensten.
Das bedeutet, eine mit Webflow erstellte Website auf einem Produktionsserver bereitzustellen, wo Benutzer über eine Domain darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da Ihre Anwendung eine verwaltete Node.js-Laufzeitumgebung benötigt, nicht nur Hosting zur Entwurfszeit, um serverseitigen Code und Live-Datenverkehr zu verarbeiten.
Ein VPS bietet Ihnen einen reinen Linux-Server, sodass Sie Node.js, Reverse-Proxys, Prozessmanager und Updates selbst installieren und warten müssen. Mit dem Node.js-Hosting von Hostinger werden diese Laufzeitumgebungen und die Infrastruktur für Sie verwaltet, sodass Sie sich auf die Bereitstellung Ihrer Website konzentrieren können, anstatt den Server zu administrieren.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, autorisieren Sie das private Repository und wählen Sie den Branch aus, den Sie bereitstellen möchten. Anschließend können Push-Vorgänge in diesen Branch neue Bereitstellungen auslösen.
Wenn Ihr Datenverkehr oder Ihre Ressourcennutzung Ihr Datenvolumen übersteigt, kann die App langsamer werden oder vorübergehend eingeschränkt sein, bis Sie ein Upgrade durchführen. Hostinger erhebt bei diesem Produkt keine unerwarteten Gebühren für zusätzlichen Datenverkehr; stattdessen wechseln Sie zu einem größeren Tarif, wenn Sie mehr Kapazität benötigen.
Stellen Sie Ihren Anwendungscode über Git bereit oder laden Sie ihn aus Ihrer lokalen Umgebung hoch und leiten Sie anschließend Ihre Domain auf die neue Hostinger-Instanz um. Falls das Projekt bereits lokal läuft, stellen Sie sicher, dass Ihre Node.js-Version und die Umgebungsvariablen übereinstimmen, bevor Sie den Datenverkehr umstellen.

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