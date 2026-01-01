Softr Hosting

Mit Softr erstellte Apps auf Hostinger bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Softr Hosting

Einfache monatliche Preisgestaltung, keine versteckten Gebühren

Stellen Sie Ihre mit Softr entwickelten Anwendungen auf zuverlässigem, produktionsreifem Hosting bereit. Testen Sie es risikofrei – dank unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
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Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
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Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
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Globales internes CDN
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GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
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Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
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Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Websites
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100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Von Softr bis hin zu Live-Apps, schneller

Bringen Sie Ihre in Softr erstellten Apps und Websites vom Prototyp bis zur Produktion, ohne Ihre bestehende Infrastruktur anpassen zu müssen. Das Node.js-Hosting von Hostinger ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Bereitstellung Ihres Projekts, sodass Ihre benutzerdefinierte Logik und APIs mit minimalem Aufwand live gehen. Sobald Ihre Anwendung online ist, sorgt die verwaltete Infrastruktur für eine stabile Laufzeitumgebung auch bei steigendem Traffic. Sie profitieren von zuverlässiger Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und einem geringeren Wartungsaufwand für den Server.
Softr Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum Softr-Hosting

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Softr.
Softr-Hosting bedeutet, dass Ihre mit Softr erstellte Node.js-Anwendung oder Website auf einem Live-Server bereitgestellt wird, auf den Benutzer zugreifen können. Dies ist wichtig, da Produktionshosting die Verfügbarkeit, die Laufzeitkonfiguration und den Zugriff auf Ihre Anwendung außerhalb Ihres lokalen Rechners gewährleistet.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node-Version, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit dem Node.js-Hosting von Hostinger werden diese Serveraufgaben für Sie übernommen, sodass Sie sich auf Ihr Softr-Projekt konzentrieren können, anstatt sich mit der Serveradministration zu beschäftigen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können aus dem Repository abgerufen werden, ohne den Code öffentlich zu machen.
Ja, jeder Tarif hat Ressourcenlimits. Wenn Ihre App diese überschreitet, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Für die normale Nutzung fallen keine zusätzlichen Gebühren an, aber dauerhaft höherer Datenverkehr oder Ressourcenverbrauch können einen größeren Tarif notwendig machen.
Verbinden Sie Ihre bestehende Codebasis mit Git oder laden Sie sie hoch und geben Sie Hostinger anschließend den Einstiegspunkt Ihrer Anwendung sowie die Umgebungsvariablen an. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, können Sie Ihr bestehendes Node.js-Projekt mit minimalen Codeänderungen migrieren.

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