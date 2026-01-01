Framer Hosting
Framer-Projekte schneller und einfacher bereitstellen
Simple Framer Hosting, ein klarer Preis
Business-Vorteile:
Alles aus Business, plus:
Business-Vorteile:
Alles aus Business, plus:
Von Framer-Ideen bis hin zu Live-Websites
Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.
1. Verbinden Sie Ihr Projekt
GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.
2. Sofort bereitstellen
Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.
3. Verwalten und skalieren
Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.
Empfohlener Serverstandort:
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