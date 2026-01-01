Vite hosting

Entwickelt für Vite-basierte Apps

Hosten Sie Ihre mit Vite erstellte App auf Node.js-Hosting mit einer Konfiguration, die sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einfügt. Laden Sie Ihr Projekt hoch, führen Sie den Build aus und stellen Sie die generierte App bereit – ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand. Ihre Website läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die für stabile Leistung und zuverlässige Verfügbarkeit ausgelegt ist und somit auch bei wachsendem Projektverkehr zuverlässig funktioniert. Das vereinfacht den Übergang von der lokalen Entwicklung zur Produktion und reduziert den Serveraufwand erheblich.