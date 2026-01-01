Vite hosting

Mit Vite erstellte Apps in wenigen Minuten bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
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abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
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Einfache Preisgestaltung für Vite-Hosting

Stellen Sie Ihre mit Vite erstellten Anwendungen auf zuverlässigem Hosting bereit. Jedes Paket beinhaltet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, sodass Sie Vite risikofrei testen können.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
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2 CPU-Kerne
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5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

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Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
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Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

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Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Entwickelt für Vite-basierte Apps

Hosten Sie Ihre mit Vite erstellte App auf Node.js-Hosting mit einer Konfiguration, die sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einfügt. Laden Sie Ihr Projekt hoch, führen Sie den Build aus und stellen Sie die generierte App bereit – ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand. Ihre Website läuft auf einer verwalteten Infrastruktur, die für stabile Leistung und zuverlässige Verfügbarkeit ausgelegt ist und somit auch bei wachsendem Projektverkehr zuverlässig funktioniert. Das vereinfacht den Übergang von der lokalen Entwicklung zur Produktion und reduziert den Serveraufwand erheblich.
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Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

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GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

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Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Vite Hosting – Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den Hosting-Diensten von Vite.
Vite-Hosting bedeutet, die mit Vite erstellte Anwendung in einer Live-Node.js-Umgebung bereitzustellen, damit Benutzer online darauf zugreifen können. Dies ist wichtig, da Vite ein Build-Tool und keine Produktionsumgebung ist. Daher benötigen Sie weiterhin Hosting für die kompilierte Anwendung und alle zugehörigen Backend-Komponenten.
Bei herkömmlichem VPS-Hosting verwalten Sie Server-Betriebssystem, Node.js-Version, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit unserem Node.js-Hosting übernimmt die Plattform die Serverebene, sodass Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können, anstatt auf die Wartung.
Ja. Sie können Ihr GitHub-Konto verbinden, Zugriff auf das private Repository gewähren und vom gewünschten Branch aus bereitstellen. Aktualisierungen können dann ohne manuelle Uploads von GitHub aus bereitgestellt werden.
Es gibt Ressourcenbeschränkungen. Wenn Ihre App die Kapazität des Tarifs überschreitet, müssen Sie ein Upgrade durchführen. Wir erheben keine unerwarteten Gebühren für kurzzeitige Nutzungsspitzen, aber dauerhaft hohe Nutzung kann mehr Ressourcen erfordern.
Verbinden Sie das Git-Repository Ihrer Vite-App oder laden Sie das kompilierte Projekt hoch und legen Sie anschließend die erforderliche Node.js-Version und die Umgebungsvariablen fest. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, leiten Sie Ihre Domain zu Hostinger weiter und stellen Sie die App dort erneut bereit.

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