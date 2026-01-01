React Router Hosting

React Router-Apps in Minuten, nicht in Stunden bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
Jetzt starten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
React Router Hosting

Einfache Preisgestaltung für React Router-Hosting

Hosten Sie Ihre React Router-App auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Sie können sie bedenkenlos bereitstellen, und falls sie nicht Ihren Erwartungen entspricht, greift unsere 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
BESTSELLER
79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
NEU
Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

React Router-Apps, die schnell bleiben

Stellen Sie Ihre React Router-App mit einem Setup bereit, das zu Ihrer gewohnten Arbeitsweise passt. Laden Sie Ihren Code auf Node.js-Hosting hoch und führen Sie Routen, Loader und Serverlogik ohne zusätzliche Konfiguration aus. So gelingt der Übergang von der lokalen Entwicklung zur Produktion reibungsloser. Ihre App verbleibt auf einer verwalteten Infrastruktur, die für hohe Zugriffszahlen und zuverlässige Online-Verbindungen ausgelegt ist. Dadurch reduzieren sich Ihre Bereitstellungsaufgaben, und Sie haben mehr Zeit, sich auf Ihre Benutzeroberfläche, den Datenfluss und Produktänderungen zu konzentrieren.
React Router Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
Jetzt starten
Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Häufig gestellte Fragen zum Hosting von React Routern

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu React Router Hosting-Diensten.
React Router Hosting bedeutet, die React-Anwendung, die React Router verwendet, so bereitzustellen, dass sie in der Produktionsumgebung ausgeführt werden kann und echte Nutzer bedient. Dies ist wichtig, da clientseitiges Routing einen Node.js-fähigen Host benötigt, der die Anwendung bei direkten URL-Aufrufen und Aktualisierungen korrekt bereitstellen kann.
Bei einem VPS verwalten Sie Betriebssystem, Node-Version, Prozesskonfiguration, Updates und Sicherheit selbst. Mit Hostinger Node.js-Hosting übernimmt Hostinger diese Serverarbeit für Sie, sodass Sie sich auf Ihre Anwendung konzentrieren können, anstatt den Server zu warten.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und stellen Sie dann Änderungen vom gewünschten Branch bereit. Aktualisierungen können von GitHub übernommen werden, ohne das Repository öffentlich zu machen.
Ja, Hosting-Pakete haben festgelegte Ressourcenlimits. Wenn Ihre Anwendung diese überschreitet, ist möglicherweise ein Upgrade erforderlich. Es fallen keine versteckten Gebühren für Traffic-Spitzen an, aber dauerhaft hohe Nutzung kann ein höherwertiges Paket notwendig machen.
Laden Sie die App auf GitHub hoch oder importieren Sie Ihr bestehendes Repository, verbinden Sie es anschließend mit Hostinger und stellen Sie die App bereit. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, richten Sie Ihre Build- und Starteinstellungen auf die aktuelle Node.js-Anwendung aus und überprüfen Sie die Umgebungsvariablen, bevor Sie die App veröffentlichen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.