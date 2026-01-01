Versenden Sie Ihre in Windsurf gebauten Produkte schneller.

Bringen Sie Ihre in Windsurf entwickelten Apps vom lokalen Prototyp bis zum Live-Einsatz, ohne Ihren Workflow zu ändern. Laden Sie Ihren Code auf das Node.js-Hosting von Hostinger hoch, und Ihr Projekt läuft mit der benötigten Laufzeitumgebung, dem Build-Prozess und der Umgebungskonfiguration, um sich auch in der Produktion wie gewohnt zu verhalten. Nach dem Livegang läuft Ihre App auf einer verwalteten Infrastruktur mit zuverlässiger Verfügbarkeit und ausreichend Kapazität für wachsendes Traffic-Aufkommen. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Serverwartung und mehr Zeit mit der Optimierung Ihres Produkts.