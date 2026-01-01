NestJS-Hosting

NestJS-Apps in Minuten, nicht in Stunden bereitstellen

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
abCHF3.79/Mon.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
NestJS-Hosting

Ein einfacher Preis, keine versteckten Gebühren

Hosten Sie Ihre NestJS-Anwendungen vertrauensvoll auf einer zuverlässigen, produktionsreifen Infrastruktur. Testen Sie es risikofrei mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
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79% Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF17.69
CHF3.79/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 181.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
5 Web-Apps
50 Websites
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Business-Vorteile:

Anschluss im Lieferumfang enthalten
GRATIS
Erstellen mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
GRATIS
Globales internes CDN
GRATIS
GitHub-Integration mit automatischen Deployments
IDE-basierte Bereitstellungen
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Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots-Verkehrsmanagement
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69% Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
CHF24.19
CHF7.49/Mon.
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Erhalten Sie 48 Monate für CHF 359.52 (regulärer Preis CHF 1'161.12). Verlängerungspreis: CHF 22.29/Mon.
10 Web-Apps
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Unbegrenzt Websites
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
Unbegrenzt Postfächer pro Website – 1 Jahr lang gratis

Alles aus Business, plus:

Rund-um-die-Uhr-Experten-Support geniessen
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Produktionsreifes Hosting für NestJS

Stellen Sie Ihre NestJS-Anwendung mit einem Setup bereit, das optimal zu den Entwicklungs- und Bereitstellungsmethoden von Node.js-Projekten passt. Laden Sie Ihren Code hoch, und Hostinger kümmert sich um die Laufzeitumgebung, sodass Controller, Services und APIs ohne zusätzliche Serverkonfiguration sofort einsatzbereit sind. Ihr Projekt profitiert von einer zuverlässigen Infrastruktur, die auch bei wachsendem Traffic ausreichend Kapazität bietet. So sparen Sie Zeit bei der Wartung und können sich stattdessen auf die Bereitstellung von Änderungen an Ihrer Anwendung konzentrieren.
NestJS-Hosting

Einfach Code übertragen. Wir kümmern uns um den Rest.

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

1. Verbinden Sie Ihr Projekt

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie übernommen.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Pläne ansehen

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.
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Häufig gestellte Fragen zum NestJS-Hosting

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Nestjs-Hostingdiensten.
NestJS-Hosting ist die Umgebung, in der Sie Ihre NestJS-Anwendung bereitstellen und ausführen, damit sie echten Datenverkehr über das Internet verarbeiten kann. Dies ist wichtig, da Ihre Anwendung eine verwaltete Node.js-Laufzeitumgebung, Prozessverwaltung und ausreichend Ressourcen benötigt, um nach der Bereitstellung online zu bleiben.
Bei einem VPS verwalten Sie Server, Node.js-Version, Prozessmanager, Updates und Sicherheit selbst. Mit unserem NestJS-Hosting übernehmen wir diese Aufgaben für Sie, sodass Sie Ihre Anwendung bereitstellen können, ohne den gesamten Server-Stack einrichten zu müssen.
Ja. Verbinden Sie Ihr GitHub-Konto, gewähren Sie Zugriff auf das private Repository und wählen Sie den Branch aus, den Sie bereitstellen möchten. Anschließend können Aktualisierungen wie bei einem öffentlichen Repository durch neue Push-Vorgänge bereitgestellt werden.
Die Tarife beinhalten Ressourcenlimits. Wenn Ihre App diese überschreitet, sollten Sie gegebenenfalls Ihren Tarif upgraden, um unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden. Bei Traffic-Spitzen sind die CPU-, Speicher- und App-Kapazität Ihres Tarifs die Hauptbeschränkungen.
Laden Sie Ihr NestJS-Projekt auf GitHub hoch oder importieren Sie das bestehende Repository. Verbinden Sie es anschließend mit Hostinger und legen Sie den Startbefehl sowie die Umgebungsvariablen fest. Wenn Sie von einem anderen Hosting-Anbieter wechseln, kopieren Sie zuerst Ihre Konfigurations- und Datenbankeinstellungen und stellen Sie dann dieselbe Codebasis hier bereit.

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