Apache Druid ist eine hochleistungsfähige Echtzeit-Analyse-Datenbank, die speziell für OLAP-Abfragen im Sub-Sekundenbereich auf ereignisgesteuerten Daten entwickelt wurde. Ursprünglich bei Metamarkets entwickelt und jetzt ein Apache Top-Level-Projekt, treibt Druid benutzerorientierte Analysen, Netzwerk-Telemetrie, Anwendungsleistungsüberwachung und Clickstream-Dashboards bei Unternehmen wie Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft und Walmart an.

Das Selbst-Hosting von Druid auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine spaltenorientierte Abfrage-Engine, die für Streaming-Ingestion von Kafka und Kinesis, Zeitreihenfilterung und Aggregationen mit hoher Parallelität optimiert ist – ohne Cloud-Gebühren pro Abfrage oder Anbieterbindung. Die integrierte Webkonsole verwaltet SQL-Exploration, Ingestion-Spezifikationen, Datenquellenverwaltung und Cluster-Zustand von einem einzigen Browser-Tab aus.