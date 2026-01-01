Apache Druid als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Echtzeit-Analyse-Datenbank, konzipiert für schnelle Slice-and-Dice-Abfragen auf Streaming- und historischen Ereignisdaten in großem Umfang.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Apache Druid
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Apache Druid erstellen können
Apache Druid ist eine hochleistungsfähige Echtzeit-Analyse-Datenbank, die speziell für OLAP-Abfragen im Sub-Sekundenbereich auf ereignisgesteuerten Daten entwickelt wurde. Ursprünglich bei Metamarkets entwickelt und jetzt ein Apache Top-Level-Projekt, treibt Druid benutzerorientierte Analysen, Netzwerk-Telemetrie, Anwendungsleistungsüberwachung und Clickstream-Dashboards bei Unternehmen wie Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft und Walmart an.
Das Selbst-Hosting von Druid auf Ihrem VPS bietet Ihnen eine spaltenorientierte Abfrage-Engine, die für Streaming-Ingestion von Kafka und Kinesis, Zeitreihenfilterung und Aggregationen mit hoher Parallelität optimiert ist – ohne Cloud-Gebühren pro Abfrage oder Anbieterbindung. Die integrierte Webkonsole verwaltet SQL-Exploration, Ingestion-Spezifikationen, Datenquellenverwaltung und Cluster-Zustand von einem einzigen Browser-Tab aus.
Hauptmerkmale von Apache Druid
Integrierte Webkonsole
Browserbasierte Benutzeroberfläche für SQL-Abfragen, Erfassungsspezifikationen, Datenquellenverwaltung und Cluster-Zustandsüberwachung ohne separaten Client.
Echtzeit-Erfassung
Ereignisse von Kafka, Kinesis oder HTTP innerhalb von Sekunden in abfragbare Datenquellen streamen, mit Garantien für die genau einmalige Zustellung.
Spaltenbasierter Zeitreihenspeicher
Spaltenorientierte Speicherung mit Bitmap-Indizes und zeitbasierter Partitionierung ermöglicht Filterungen und Aggregationen in unter einer Sekunde auf Milliarden von Zeilen.
Lambda-Architektur
Eine einheitliche Abfrageschicht über Streaming- und Batch-Datenquellen ermöglicht Dashboards das transparente Zusammenführen von Echtzeit-Ereignissen mit historischem Kontext.
SQL und native Abfragen
Standard ANSI SQL sowie eine JSON-basierte native Abfrage-API ermöglichen Analysten und Anwendungen flexiblen Zugriff auf dieselben Datenquellen.
Warum Apache Druid auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.