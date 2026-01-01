Hister ist eine Open-Source-Suchmaschine, die die von Ihnen besuchten Websites automatisch volltextindiziert und Ihre Browser-Historie in eine private, durchsuchbare Wissensdatenbank verwandelt. Anstatt durch eine chronologische Verlaufsliste zu scrollen oder sich auf entfernte Suchmaschinen zu verlassen, die jede Abfrage profilieren, ermÃ¶glicht es Ihnen Hister, jede bereits gelesene Seite anhand ihres Inhalts zu finden, nicht nur anhand ihres Titels oder ihrer URL.

Das Selbst-Hosting von Hister bewahrt Ihre Browserdaten, indizierten Inhalte und Suchanfragen vollstÃ¤ndig auf Ihrem VPS auf. Dieselbe Instanz kann zusÃ¤tzliche Websites crawlen, lokale Dateien indizieren, einen MCP-Endpunkt fÃ¼r KI-Agenten bereitstellen und mehrere Benutzer bedienen â€“ alles, ohne eine einzige Abfrage an einen Drittanbieterdienst zu senden.