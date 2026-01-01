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Lokal-priorisierte persÃ¶nliche Suchmaschine, die Ihren Browserverlauf und Ihre Wissensdatenbank volltextindiziert.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Hister erstellen kÃ¶nnen

Hister ist eine Open-Source-Suchmaschine, die die von Ihnen besuchten Websites automatisch volltextindiziert und Ihre Browser-Historie in eine private, durchsuchbare Wissensdatenbank verwandelt. Anstatt durch eine chronologische Verlaufsliste zu scrollen oder sich auf entfernte Suchmaschinen zu verlassen, die jede Abfrage profilieren, ermÃ¶glicht es Ihnen Hister, jede bereits gelesene Seite anhand ihres Inhalts zu finden, nicht nur anhand ihres Titels oder ihrer URL.

Das Selbst-Hosting von Hister bewahrt Ihre Browserdaten, indizierten Inhalte und Suchanfragen vollstÃ¤ndig auf Ihrem VPS auf. Dieselbe Instanz kann zusÃ¤tzliche Websites crawlen, lokale Dateien indizieren, einen MCP-Endpunkt fÃ¼r KI-Agenten bereitstellen und mehrere Benutzer bedienen â€“ alles, ohne eine einzige Abfrage an einen Drittanbieterdienst zu senden.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Hister

Volltext-Verlaufsindex

Indiziert automatisch den tatsÃ¤chlichen Inhalt der von Ihnen besuchten Seiten, sodass Sie nach dem Geschriebenen suchen kÃ¶nnen, nicht nur nach URL oder Titel.

Leistungsstarke Abfragesprache

Filtern Sie nach Domain, Datumsbereich, Sprache, Tags und VolltextausdrÃ¼cken mithilfe einer speziellen Abfragesyntax, die auf PrÃ¤zision ausgelegt ist.

Lokale Dateiindizierung

Richten Sie Hister auf Verzeichnisse auf Ihrem VPS, um Notizen, Dokumente und Wissensdatenbanken zusammen mit Ihrem Browserverlauf zu indizieren.

Integrierter Crawler

Erweitern Sie den Index, indem Sie externe Websites entweder mit einem traditionellen HTTP-Crawler oder einem Headless-Browser fÃ¼r JavaScript-lastige Seiten crawlen.

MehrbenutzerunterstÃ¼tzung

Hosten Sie eine gemeinsame Instanz fÃ¼r ein Team oder eine lokale Gemeinschaft mit benutzerbezogenen Indizes und OAuth-basierter Authentifizierung.

KI und MCP Integration

Optionale semantische Suche aktivieren und Ergebnisse Ã¼ber einen Model Context Protocol Endpunkt fÃ¼r KI-Agenten bereitstellen.

Warum Hister auf Hostinger ausfÃ¼hren?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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