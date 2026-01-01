Anki Sync Server Enhanced ist ein produktionsreifes Docker-Image, das das offizielle Anki-Synchronisationsprotokoll auf Ihrem eigenen VPS hostet, wodurch Sie Karteikartenstapel über Desktop, AnkiDroid und AnkiMobile hinweg synchronisieren können, ohne von AnkiWeb abhängig zu sein. Es wird aus der offiziellen Anki-Quelle erstellt und verfolgt jede Upstream-Veröffentlichung automatisch.

Durch Self-Hosting behalten Sie jede Karte, den Überprüfungsverlauf und Mediendateien unter Ihrer Kontrolle. Multi-User-Unterstützung, geplante Backups mit optionalem S3-Upload, Prometheus-Metriken, fail2ban, Ratenbegrenzung und ein Status-Dashboard werden in einem einzigen Container geliefert — keine separate Datenbank oder externen Dienste erforderlich.