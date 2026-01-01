Anki Sync Server Enhanced mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Anki-Sync-Server mit Mehrbenutzerkonten, automatisierten Backups und einem integrierten Web-Dashboard.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Anki Sync Server Enhanced erstellen können
Anki Sync Server Enhanced ist ein produktionsreifes Docker-Image, das das offizielle Anki-Synchronisationsprotokoll auf Ihrem eigenen VPS hostet, wodurch Sie Karteikartenstapel über Desktop, AnkiDroid und AnkiMobile hinweg synchronisieren können, ohne von AnkiWeb abhängig zu sein. Es wird aus der offiziellen Anki-Quelle erstellt und verfolgt jede Upstream-Veröffentlichung automatisch.
Durch Self-Hosting behalten Sie jede Karte, den Überprüfungsverlauf und Mediendateien unter Ihrer Kontrolle. Multi-User-Unterstützung, geplante Backups mit optionalem S3-Upload, Prometheus-Metriken, fail2ban, Ratenbegrenzung und ein Status-Dashboard werden in einem einzigen Container geliefert — keine separate Datenbank oder externen Dienste erforderlich.
Hauptmerkmale von Anki Sync Server Enhanced
Mehrbenutzer-Synchronisierung
Hosten Sie bis zu 99 unabhängige Lernende auf einem VPS, jeder mit eigenen Zugangsdaten und isoliertem Speicher für Sammlungen.
Automatisierte Backups
Tägliche Archive der gesamten Sammlung mit konfigurierbarer Aufbewahrungsdauer und optionalem S3-, MinIO- oder Garage-Upload für externe Kopien.
Integriertes Dashboard
Die Weboberfläche zeigt Serverstatus, Datengröße pro Benutzer, letzte Synchronisierungszeiten, Sicherungsverlauf und Live-Protokolle auf einen Blick.
Prometheus Metriken
Bietet Einblicke in Synchronisierungsvorgänge, Erfolgsraten der Authentifizierung, Datenvolumen und Verfügbarkeit für Grafana-Dashboards und Alarmierungs-Pipelines.
Erhöhte Sicherheit
Fail2ban-Integration, Anforderungsratenbegrenzung und Unterstützung für gehashte Passwörter schützen Ihren Endpunkt vor Brute-Force-Angriffen.
Warum Anki Sync Server Enhanced auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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