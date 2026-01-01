Defguard als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Zero-Trust-Zugriffsverwaltung mit nativer WireGuard-Multi-Faktor-Authentifizierung und integriertem OpenID Connect.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Defguard erstellen kÃ¶nnen
Defguard ist eine Zero-Trust-Zugriffsmanagementplattform auf Unternehmensniveau, die auf WireGuard basiert, der einzigen LÃ¶sung, die eine echte Multi-Faktor-Authentifizierung direkt zum VPN-Tunnel hinzufÃ¼gt, anstatt ein separates Anwendungsgateway darum herumzulegen. Die in dieser Vorlage gebÃ¼ndelte Kernkomponente betreibt die Management-WeboberflÃ¤che, den OpenID Connect IdentitÃ¤tsanbieter, die Benutzerregistrierung, die ACL-Konfiguration und die gRPC-Steuerungsebene, die Remote-Gateways und Desktop-Clients steuert.
Das Selbst-Hosting von Defguard auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Benutzerverzeichnisse, HardwareschlÃ¼ssel, Audit-Logs und OpenID-SignierschlÃ¼ssel vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. FÃ¼gen Sie Defguard-Gateway-Knoten Ã¼berall in Ihrem Netzwerk hinzu, um WireGuard-Tunnel zu beenden, wÃ¤hrend der Kern die einzige Quelle der Wahrheit fÃ¼r IdentitÃ¤t, GerÃ¤te und Zugriffsrichtlinien bleibt.
Hauptmerkmale von Defguard
WireGuard mit MFA
Erzwingen Sie TOTP-, E-Mail- oder Hardware-SchlÃ¼ssel-Zweitfaktoren direkt bei jeder WireGuard-Verbindung, anstatt sich auf ein separates Zugangs-Gateway zu verlassen.
Integriertes OpenID Connect
Der integrierte OIDC-IdentitÃ¤tsanbieter ermÃ¶glicht Defguard, SSO-Tokens fÃ¼r Ihre anderen Anwendungen auszustellen, ohne Keycloak oder einen Drittanbieter-IdP bereitstellen zu mÃ¼ssen.
Fernbenutzerregistrierung
Binden Sie neue Benutzer mit einem gefÃ¼hrten Registrierungsablauf ein, der PasswÃ¶rter festlegt, GerÃ¤te bereitstellt und den Desktop-Client automatisch konfiguriert.
ACLs und Firewall-Regeln
Definieren Sie Netzwerksegmentierung und benutzerbezogene Zugriffsrichtlinien, die in Echtzeit an Linux- und FreeBSD/OPNsense-Gateways weitergegeben werden.
LDAP- und AD-Synchronisierung
Die bidirektionale Synchronisierung mit Active Directory und LDAP hÃ¤lt Benutzer, Gruppen und Gruppenmitgliedschaften systemÃ¼bergreifend konsistent.
YubiKey-Bereitstellung
Yubico-Hardware-SchlÃ¼ssel fÃ¼r SSH, GPG und OpenPGP direkt Ã¼ber die Defguard-Verwaltungskonsole bereitstellen.
Warum Defguard auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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