CommaFeed ist ein schneller, leichter persönlicher RSS-Reader, der explizit dem ursprünglichen Google Reader UI nachempfunden ist – Drei-Spalten-Layout, Tastaturkürzel, sofortiges Markieren von Feeds, OPML-Import/Export und ein Fokus auf Geschwindigkeit statt Funktionsüberladung. Es ist in Java/Quarkus geschrieben, läuft als einzelne, eigenständige Binärdatei und speichert alles in einer eingebetteten H2-Datenbank, sodass die gesamte Bereitstellung aus einem Container plus einem Volume besteht.

Das Selbst-Hosten von CommaFeed auf Ihrem VPS bewahrt Ihre Abonnements, den Lesestatus und markierte Artikel auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt sie einem SaaS-Feed-Reader zu überlassen. Native Android- und iOS-Apps verbinden sich direkt über die API mit Ihrer Instanz, OPML ermöglicht Ihnen die freie Migration zwischen Feed-Readern, und der integrierte Scheduler aktualisiert Feeds im Hintergrund ohne externe Worker.