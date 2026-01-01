CommaFeed in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter persönlicher RSS-Reader, inspiriert von Google Reader, mit Tastenkombinationen, mobilen Apps und einem übersichtlichen Drei-Spalten-Layout.
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Was Sie damit bauen können CommaFeed
CommaFeed ist ein schneller, leichter persönlicher RSS-Reader, der explizit dem ursprünglichen Google Reader UI nachempfunden ist – Drei-Spalten-Layout, Tastaturkürzel, sofortiges Markieren von Feeds, OPML-Import/Export und ein Fokus auf Geschwindigkeit statt Funktionsüberladung. Es ist in Java/Quarkus geschrieben, läuft als einzelne, eigenständige Binärdatei und speichert alles in einer eingebetteten H2-Datenbank, sodass die gesamte Bereitstellung aus einem Container plus einem Volume besteht.
Das Selbst-Hosten von CommaFeed auf Ihrem VPS bewahrt Ihre Abonnements, den Lesestatus und markierte Artikel auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt sie einem SaaS-Feed-Reader zu überlassen. Native Android- und iOS-Apps verbinden sich direkt über die API mit Ihrer Instanz, OPML ermöglicht Ihnen die freie Migration zwischen Feed-Readern, und der integrierte Scheduler aktualisiert Feeds im Hintergrund ohne externe Worker.
Hauptmerkmale von CommaFeed
Google Reader UI
Dreispaltiges Layout mit Feeds-Liste, Eintragsliste und Leseansicht – plus vollständigen Tastenkombinationen (j/k/v/m) für schnelle Navigation, die langjährige RSS-Nutzer sofort erkennen.
OPML-Import/-Export
Abonnemente über standardmäßiges OPML importieren und exportieren, damit Sie die Kontrolle über Ihre Lesegewohnheiten behalten und jederzeit den Reader wechseln können.
Native mobile Apps
Kostenlose Android- und iOS-Begleit-Apps verbinden sich über die API mit Ihrer selbst gehosteten Instanz, um unterwegs zu lesen, ohne Daten an Dritte weiterzugeben.
Eingebettete H2-Datenbank
Einzeldatei-H2-Datenbank benötigt keinen separaten Datenbankserver — sichern Sie Ihre Anwendung durch Kopieren eines Ordners und stellen Sie sie durch Zurücklegen wieder her.
Hintergrundaktualisierung des Feeds
Der integrierte Scheduler aktualisiert Tausende von Feeds im Hintergrund mit adaptiven Intervallen, ohne dass Celery oder externe Worker erforderlich sind.
Warum CommaFeed auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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