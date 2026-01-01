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Führen Sie MetaTrader 5 in einem Browser über KasmVNC aus, um rund um die Uhr Forex- und CFD-Handel ohne einen dedizierten Windows-Rechner zu betreiben.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit MetaTrader 5 erstellen können

MetaTrader 5 ist die weltweit beliebteste Retail-Handelsplattform für Forex, Aktien, Futures, CFDs und Kryptowährungen – wird von Millionen von Tradern genutzt und von Hunderten von Brokern weltweit unterstützt.

Diese Vorlage führt die vollständige Windows-Version von MetaTrader 5 in einem Wine-on-Linux-Container aus, der über KasmVNC zugänglich gemacht wird, sodass Sie von jedem Browser aus darauf zugreifen können, ohne den Desktop-Client lokal installieren zu müssen.

Das Selbst-Hosting von MT5 auf Ihrem VPS bietet Tradern ein rund um die Uhr online verfügbares Handelsterminal, das Expert Advisors (EAs) und Copy-Trading-Abonnements ausführt, ohne dass ein Desktop-Computer eingeschaltet bleiben muss. Das browserbasierte KasmVNC-Frontend ermöglicht Ihnen die Anmeldung von überall – Desktop, Tablet oder Telefon – ohne den proprietären MT5-Client auf jedem Gerät installieren zu müssen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von MetaTrader 5

Durchgehend aktive EAs

Betreiben Sie Expert Advisors und Copy-Trading-Abonnements rund um die Uhr, ohne einen Desktop eingeschaltet lassen zu müssen – Ihr VPS verarbeitet nächtliche und Wochenend-Marktereignisse automatisch.

Browserzugriff

Verbinden Sie sich über KasmVNC von jedem Gerät mit einem modernen Browser – Desktop, Tablet oder Telefon – mit Ihrem MT5-Terminal, ohne dass eine Windows-Installation erforderlich ist.

Jeden Broker verbinden

Nutzen Sie jeden MetaTrader 5 Broker — Hunderte unterstützen MT5, darunter IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM und viele andere weltweit.

Diagramme und Indikatoren

Vollständiges MT5-Charting mit technischen Indikatoren, Markttiefe, Multi-Zeitrahmen-Analyse und benutzerdefinierten Indikatorskripten über MQL5.

Algorithmus-Handel

MQL5 IDE im Terminal zum Schreiben von Expert Advisors, benutzerdefinierten Indikatoren und Skripten — plus optionaler Python RPyC-Integration für externe Automatisierung.

Persistente Konfiguration

Ihr Terminalprofil, Vorlagen, EAs, Indikatoren und Kontozugangsdaten bleiben bei Container-Neustarts durch ein dediziertes Konfigurationsvolume erhalten.

Warum MetaTrader 5 auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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