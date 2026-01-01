MetaTrader 5 mit einem Klick installieren.
Führen Sie MetaTrader 5 in einem Browser über KasmVNC aus, um rund um die Uhr Forex- und CFD-Handel ohne einen dedizierten Windows-Rechner zu betreiben.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.
Was Sie mit MetaTrader 5 erstellen können
MetaTrader 5 ist die weltweit beliebteste Retail-Handelsplattform für Forex, Aktien, Futures, CFDs und Kryptowährungen – wird von Millionen von Tradern genutzt und von Hunderten von Brokern weltweit unterstützt.
Diese Vorlage führt die vollständige Windows-Version von MetaTrader 5 in einem Wine-on-Linux-Container aus, der über KasmVNC zugänglich gemacht wird, sodass Sie von jedem Browser aus darauf zugreifen können, ohne den Desktop-Client lokal installieren zu müssen.
Das Selbst-Hosting von MT5 auf Ihrem VPS bietet Tradern ein rund um die Uhr online verfügbares Handelsterminal, das Expert Advisors (EAs) und Copy-Trading-Abonnements ausführt, ohne dass ein Desktop-Computer eingeschaltet bleiben muss. Das browserbasierte KasmVNC-Frontend ermöglicht Ihnen die Anmeldung von überall – Desktop, Tablet oder Telefon – ohne den proprietären MT5-Client auf jedem Gerät installieren zu müssen.
Hauptmerkmale von MetaTrader 5
Durchgehend aktive EAs
Betreiben Sie Expert Advisors und Copy-Trading-Abonnements rund um die Uhr, ohne einen Desktop eingeschaltet lassen zu müssen – Ihr VPS verarbeitet nächtliche und Wochenend-Marktereignisse automatisch.
Browserzugriff
Verbinden Sie sich über KasmVNC von jedem Gerät mit einem modernen Browser – Desktop, Tablet oder Telefon – mit Ihrem MT5-Terminal, ohne dass eine Windows-Installation erforderlich ist.
Jeden Broker verbinden
Nutzen Sie jeden MetaTrader 5 Broker — Hunderte unterstützen MT5, darunter IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM und viele andere weltweit.
Diagramme und Indikatoren
Vollständiges MT5-Charting mit technischen Indikatoren, Markttiefe, Multi-Zeitrahmen-Analyse und benutzerdefinierten Indikatorskripten über MQL5.
Algorithmus-Handel
MQL5 IDE im Terminal zum Schreiben von Expert Advisors, benutzerdefinierten Indikatoren und Skripten — plus optionaler Python RPyC-Integration für externe Automatisierung.
Persistente Konfiguration
Ihr Terminalprofil, Vorlagen, EAs, Indikatoren und Kontozugangsdaten bleiben bei Container-Neustarts durch ein dediziertes Konfigurationsvolume erhalten.
Warum MetaTrader 5 auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Empfohlener Serverstandort:
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Lokal starten. Global wachsen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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