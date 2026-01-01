Pinry ist ein quelloffenes, selbst gehostetes Imageboard, das es Ihnen ermÃ¶glicht, Bilder, Videos und Webseiten in einem visuell ansprechenden Kachel-Layout zu sammeln, zu taggen und zu durchsuchen â€“ Ã¤hnlich wie Pinterest, aber vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. Es kombiniert ein Django REST Framework Backend mit einem Vue.js Frontend und wird als einzelner Docker-Container ausgeliefert, der von SQLite fÃ¼r eine abhÃ¤ngigkeitsfreie Einrichtung unterstÃ¼tzt wird.

Pinry selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre persÃ¶nliche Sammlung auf Ihrem eigenen VPS privat bleibt, ohne algorithmische Feeds, ohne Werbung und ohne dass ein Konto zum Durchsuchen erforderlich ist, wenn Sie den Ã¶ffentlichen Zugriff aktivieren. Multi-User-UnterstÃ¼tzung, Ã¶ffentliche und private Boards, Browser-Erweiterungs-KompatibilitÃ¤t und eine vollstÃ¤ndige REST API machen es sowohl fÃ¼r persÃ¶nliche Sammlungen als auch fÃ¼r kleine kollaborative Teams geeignet.