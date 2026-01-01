Airsonic Advanced in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Streaming-Medienserver für Ihre persönliche Musiksammlung, von jedem Gerät aus zugänglich.
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Was Sie damit bauen können Airsonic Advanced
Airsonic Advanced ist der aktiv gepflegte, von der Community betriebene Fork von Airsonic – selbst ein kostenloser Fork von Subsonic –, der sich auf das stabile Streaming großer persönlicher Musikbibliotheken konzentriert. Es transkodiert im laufenden Betrieb, um sich an jedes Gerät oder jede Bandbreite anzupassen, indiziert ID3- und ordnerbasierte Bibliotheken und wird mit einem sauberen Webplayer sowie einer Subsonic-kompatiblen REST-API ausgeliefert, die von Dutzenden mobiler und Desktop-Clients unterstützt wird.
Das Selbst-Hosting von Airsonic Advanced auf Ihrem VPS hält Ihre Musiksammlung, Ihren Hörverlauf und Ihre Wiedergabelisten auf Hardware, die Sie kontrollieren – ohne Gerätebeschränkungen, ohne Abonnementgebühren und ohne Tracking durch Streaming-Dienste.
Hauptmerkmale von Airsonic Advanced
On-the-fly-Transkodierung
Streamt an jeden Client mit der richtigen Bitrate, sodass eine einzige Bibliothek Desktops, Telefone und langsame Mobilfunkverbindungen bedient, ohne Dateien neu zu kodieren.
Subsonic-kompatible API
Funktioniert mit dem gesamten Ökosystem von Subsonic-Clients – DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic und mehr – auf iOS, Android und Desktops.
Mehrbenutzer-Bibliotheken
Benutzerkonten mit individuellen Wiedergabelisten, Bewertungen und last.fm-Scrobbling ermöglichen es Haushalten, einen Server zu teilen, ohne dass sich die Verläufe überschneiden.
Podcast-Abonnements
Abonnieren Sie Podcast-Feeds direkt in Airsonic, mit automatischen Episoden-Downloads neben Ihrer Musikbibliothek.
Internetradio und Jukebox
Internetradiosender streamen und die Multi-Player-Jukebox verwenden, um Audio gleichzeitig an mehrere Lautsprecher zu senden.
Warum Airsonic Advanced auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.