Airsonic Advanced ist der aktiv gepflegte, von der Community betriebene Fork von Airsonic – selbst ein kostenloser Fork von Subsonic –, der sich auf das stabile Streaming großer persönlicher Musikbibliotheken konzentriert. Es transkodiert im laufenden Betrieb, um sich an jedes Gerät oder jede Bandbreite anzupassen, indiziert ID3- und ordnerbasierte Bibliotheken und wird mit einem sauberen Webplayer sowie einer Subsonic-kompatiblen REST-API ausgeliefert, die von Dutzenden mobiler und Desktop-Clients unterstützt wird.

Das Selbst-Hosting von Airsonic Advanced auf Ihrem VPS hält Ihre Musiksammlung, Ihren Hörverlauf und Ihre Wiedergabelisten auf Hardware, die Sie kontrollieren – ohne Gerätebeschränkungen, ohne Abonnementgebühren und ohne Tracking durch Streaming-Dienste.