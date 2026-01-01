Ampache ist eine selbst gehostete Medien-Streaming-Plattform, die persönliche Musik- und Videosammlungen in einen privaten Dienst umwandelt, der von jedem mit dem Internet verbundenen Gerät aus zugänglich ist. Ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht und kontinuierlich unter der AGPL-Lizenz gewartet, bietet es Multi-User-Unterstützung, intelligente Wiedergabelisten, On-the-fly-Transkodierung und Subsonic-API-Kompatibilität für eine breite Client-Unterstützung über mobile Apps, Desktop-Player und Heimautomatisierungssysteme hinweg.

Im Gegensatz zu kommerziellen Streaming-Diensten speichert Ampache keine Hördaten bei Dritten, erhebt keine Abonnementgebühren und setzt keine Grenzen für die Bibliotheksgröße. Das Selbst-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Musik und stellt sicher, dass Ihre Sammlung unabhängig von Lizenzänderungen der Plattform oder Dienstabschaltungen zugänglich bleibt.