Ampache in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Musik- und Video-Streaming-Server, der Ihre persönliche Mediensammlung in einen privaten Streaming-Dienst verwandelt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Ampache
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Ampache
Ampache ist eine selbst gehostete Medien-Streaming-Plattform, die persönliche Musik- und Videosammlungen in einen privaten Dienst umwandelt, der von jedem mit dem Internet verbundenen Gerät aus zugänglich ist. Ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht und kontinuierlich unter der AGPL-Lizenz gewartet, bietet es Multi-User-Unterstützung, intelligente Wiedergabelisten, On-the-fly-Transkodierung und Subsonic-API-Kompatibilität für eine breite Client-Unterstützung über mobile Apps, Desktop-Player und Heimautomatisierungssysteme hinweg.
Im Gegensatz zu kommerziellen Streaming-Diensten speichert Ampache keine Hördaten bei Dritten, erhebt keine Abonnementgebühren und setzt keine Grenzen für die Bibliotheksgröße. Das Selbst-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Musik und stellt sicher, dass Ihre Sammlung unabhängig von Lizenzänderungen der Plattform oder Dienstabschaltungen zugänglich bleibt.
Hauptmerkmale von Ampache
Echtzeit-Transkodierung
Automatisch verlustfreie FLAC-Dateien in mobilfreundliche Bitraten in Echtzeit konvertieren, damit Sie hochwertige Audioinhalte über Mobilfunknetze streamen können, ohne doppelte komprimierte Kopien zu speichern.
Intelligente Wiedergabelisten
Erstellen Sie Wiedergabelisten, die sich automatisch nach Genre, Bewertung, Wiedergabezahl oder benutzerdefinierten Kriterien füllen und so das Entdeckungserlebnis von Streaming-Diensten mit Ihrer eigenen Bibliothek nachbilden.
Mehrbenutzer-Support
Erstellen Sie individuelle Konten für Familienmitglieder oder Mitarbeiter, jeweils mit separater Wiedergabehistorie, Wiedergabelisten und Berechtigungsstufen, ohne Mediendateien zu duplizieren.
Subsonic API-Kompatibilität
Verbinden Sie jede Subsonic-kompatible mobile App oder jeden Desktop-Client mit Ihrer Ampache-Instanz und erhalten Sie Zugriff von praktisch jedem Gerät, ohne an eine einzige Oberfläche gebunden zu sein.
Podcasts und Radio
Streamen Sie Internetradiosender und abonnieren Sie Podcasts neben Ihrer Musikbibliothek, was Ampache zu einem einzigen Ziel für alle Audioinhalte macht.
Warum Ampache auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.