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Leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und Videoverwaltung mit KI-gestützter Organisation und mobilem Backup.

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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Gratis Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Immich erstellen können

Immich ist eine moderne, selbst gehostete Alternative zu Google Fotos und iCloud, entwickelt für Geschwindigkeit und angetrieben durch maschinelles Lernen. Es bietet Gesichtserkennung, Objekterkennung, intelligente Suche und automatische mobile Sicherung von iOS- und Android-Apps – alles, was auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft.

Durch das Selbst-Hosting von Immich bleiben Ihre persönlichen Erinnerungen und Familienfotos vollständig von Servern Dritter fern. Sie behalten die volle Kontrolle über Speicher, Zugriffsrechte und Freigaben, ohne Abonnementgebühren und ohne das Risiko einer Dienstunterbrechung. Diese Bereitstellung umfasst den Anwendungsserver, den Machine-Learning-Dienst, PostgreSQL mit Vektorerweiterung und Redis.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Immich

KI-gestützte Suche

Maschinelles Lernen ermöglicht Gesichtserkennung, Objekterkennung und Suche in natürlicher Sprache in Ihrer gesamten Fotobibliothek.

Automatische Mobile Sicherung

iOS- und Android-Apps sichern Fotos und Videos automatisch im Hintergrund, sodass Ihre Bibliothek immer auf dem neuesten Stand ist.

RAW- und 4K-Unterstützung

Unterstützt RAW-Fotoformate, 4K-Videos und Live Photos mit vollständiger Metadaten-Erhaltung für professionelle Workflows.

Mehrbenutzer-Bibliotheken

Jeder Benutzer erhält seine eigene private Bibliothek mit der Option, Alben und Partnerkollektionen selektiv zu teilen.

Karten- und Zeitachsenansichten

Durchsuchen Sie Fotos nach Datum auf einer Zeitleiste oder nach Ort auf einer Karte, indem Sie eingebettete GPS-Metadaten von Ihrer Kamera und Ihrem Telefon nutzen.

Warum Immich auf Hostinger ausführen?

Mit einem Klick starten

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit einem Klick starten

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um die Ladezeiten zu optimieren. Wir betreiben Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Ampache ist eine webbasierte Audio-/Video-Streaming-Anwendung und Medienverwaltung

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