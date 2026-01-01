Immich ist eine moderne, selbst gehostete Alternative zu Google Fotos und iCloud, entwickelt für Geschwindigkeit und angetrieben durch maschinelles Lernen. Es bietet Gesichtserkennung, Objekterkennung, intelligente Suche und automatische mobile Sicherung von iOS- und Android-Apps – alles, was auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft.

Durch das Selbst-Hosting von Immich bleiben Ihre persönlichen Erinnerungen und Familienfotos vollständig von Servern Dritter fern. Sie behalten die volle Kontrolle über Speicher, Zugriffsrechte und Freigaben, ohne Abonnementgebühren und ohne das Risiko einer Dienstunterbrechung. Diese Bereitstellung umfasst den Anwendungsserver, den Machine-Learning-Dienst, PostgreSQL mit Vektorerweiterung und Redis.