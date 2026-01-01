AllTube in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Oberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und über 1000 weiteren Plattformen ohne Kommandozeilen-Tools.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können AllTube
AllTube Download ist eine selbst gehostete Webanwendung, die youtube-dl in eine intuitive browserbasierte Oberfläche integriert und es jedem ermöglicht, Videos von über tausend Hosting-Plattformen herunterzuladen oder zu streamen, ohne Software lokal installieren zu müssen. Im Gegensatz zu Browser-Erweiterungen, die bei Plattform-Updates nicht mehr funktionieren, läuft AllTube zentral auf Ihrem Server, sodass jedes Gerät in Ihrem Netzwerk es über jeden Browser nutzen kann.
Das Selbst-Hosting von AllTube hält Ihre Download-Aktivitäten privat, vermeidet die Datenerfassungspraktiken von Download-Diensten Dritter und gibt Ihnen die volle Kontrolle über unterstützte Formate, Qualitätsstufen und die Website-Konfiguration. Sie können auch Batch-Downloads planen und programmgesteuert über die integrierte JSON-API auf Video-Metadaten zugreifen.
Hauptmerkmale von AllTube
1000+ Plattform-Support
Laden Sie Videos von YouTube, Vimeo und Hunderten anderer Hosting-Seiten über dieselbe einheitliche Oberfläche herunter, ohne plattformspezifische Einrichtung.
Formatkonvertierung
Konvertieren Sie heruntergeladene Videos in Ihr bevorzugtes Format und Ihre gewünschte Qualitätsstufe, ohne dass zusätzliche Tools auf Ihrem Gerät installiert werden müssen.
Browser-Streaming
Sehen Sie Videos direkt in der Weboberfläche in der Vorschau an, bevor Sie sie herunterladen, damit Sie Qualität und Inhalt bestätigen können, bevor Sie Speicherplatz belegen.
Verlustfreies Remuxing
Containerformate ohne Neukodierung ändern, wobei die ursprüngliche Video- und Audioqualität erhalten bleibt und die Dateien mit Ihren Playern kompatibel gemacht werden.
JSON API Zugriff
Detaillierte Videometadaten abrufen und Downloads programmatisch automatisieren, wodurch geplante Archivierungsworkflows ohne manuelles Eingreifen ermöglicht werden.
Warum AllTube auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.