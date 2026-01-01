MySQL ist die weltweit am weitesten verbreitete relationale Open-Source-Datenbank, die als Datenschicht hinter unzähligen Websites, SaaS-Produkten und Geschäftsanwendungen eingesetzt wird. Sie kombiniert volle ACID-Konformität durch die InnoDB-Speicher-Engine mit bewährter Replikation, einem ausgereiften SQL-Dialekt und breiter Treiberunterstützung für jede wichtige Programmiersprache, sodass die von Ihnen bereits verwendeten Anwendungen und Frameworks ohne Änderungen eine Verbindung herstellen können.

Der Betrieb von MySQL auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte CPU, Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher für Ihre Abfragen, vollständige Kontrolle über Konfiguration und Optimierung sowie einen einzigen gemeinsam genutzten Datenbankserver für alle Ihre Anwendungen – ohne die wiederkehrenden Gebühren und Ressourcenbeschränkungen von verwalteten Datenbankdiensten.