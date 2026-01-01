Apache CouchDB in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Multi-primäre Dokumentendatenbank mit einer intuitiven HTTP/JSON-API, entwickelt für Zuverlässigkeit und Offline-First-Replikation.
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Was Sie mit Apache CouchDB erstellen können
Apache CouchDB ist eine quelloffene NoSQL-Dokumentendatenbank, die Daten als JSON-Dokumente speichert und jede Operation über eine saubere HTTP/REST-API zugänglich macht. Im Gegensatz zu den meisten Datenbanken ist CouchDB von Grund auf multi-primär konzipiert – jeder Knoten akzeptiert Lese- und Schreibvorgänge, und Änderungen fließen zwischen den Knoten (und sogar Browser-Clients) durch inkrementelle Replikation, die Netzwerkpartitionen und intermittierende Konnektivität übersteht.
Das Selbst-Hosting von CouchDB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine produktionsreife Datenbank für Offline-First-Mobilanwendungen, Edge-Deployments und robuste Webdienste ohne Preisgestaltung pro Dokument oder vom Anbieter verwaltete Beschränkungen. Die gebündelte Fauxton-Webkonsole bietet vollen administrativen Zugriff für Abfragen, Replikationseinrichtung, Benutzerverwaltung und die Bearbeitung von Design-Dokumenten.
Hauptmerkmale von Apache CouchDB
Multi-Primär-Replikation
Jeder Knoten akzeptiert Schreibvorgänge und synchronisiert Änderungen inkrementell – perfekt für Aktiv-Aktiv-Cluster, Edge-Knoten und mobile Synchronisierung mit PouchDB oder Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Jeder Vorgang ist eine standardmäßige HTTP-Anfrage, die JSON zurückgibt, wodurch CouchDB aus jeder Sprache oder Laufzeitumgebung ohne nativen Treiber nutzbar ist.
Fauxton Admin-UI
Browserbasiertes Dashboard zum Durchsuchen von Datenbanken, Ausführen von Mango-Abfragen, Bearbeiten von Design-Dokumenten und Konfigurieren der Replikation.
Mango Query Language
MongoDB-ähnliche JSON-Abfragesyntax mit deklarativen Selektoren und Indizes – keine Notwendigkeit, JavaScript-Ansichten für gängige Suchvorgänge zu schreiben.
Nur-Absturz-Design
Append-only B-Baum-Speicher bedeutet, dass CouchDB einen plötzlichen Stromausfall ohne Datenbeschädigung übersteht und sich beim Neustart sofort erholt.
Warum Apache CouchDB auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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