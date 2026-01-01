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Datenschutzorientierte, selbst gehostete Plattform zur Bildfreigabe mit automatischem Entfernen von EXIF-Daten und konfigurierbarer Komprimierung.

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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Slink erstellen kÃ¶nnen

Slink ist eine selbst gehostete Bildfreigabeplattform, die auf Datenschutz, Eigentum und Transparenz basiert. Im Gegensatz zu kommerziellen Bildhostern, die Uploads zu Werbezwecken scannen, weitreichende Lizenzrechte beanspruchen oder willkÃ¼rliche Inhaltsrichtlinien auferlegen, stellt Slink sicher, dass Sie die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre visuellen Inhalte behalten â€“ lokal auf Ihrem eigenen Server gespeichert, ohne Zugriff Dritter.

Das Selbst-Hosting von Slink auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Bilder Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Das automatische Entfernen von EXIF-Metadaten entfernt GPS-Koordinaten, GerÃ¤teinformationen und Zeitstempel von jedem Upload und schÃ¼tzt so standardmÃ¤ÃŸig die PrivatsphÃ¤re. Mit konfigurierbarer Komprimierung, Benutzergenehmigungsworkflows und Passwortrichtlinien bietet Slink eine professionelle Bildfreigabeumgebung zu Ihren eigenen Bedingungen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Slink

EXIF-Metadaten-Entfernung

Entfernt automatisch GPS-Koordinaten, GerÃ¤teinformationen und Zeitstempel von jedem hochgeladenen Bild, um die PrivatsphÃ¤re standardmÃ¤ÃŸig zu schÃ¼tzen.

Konfigurierbare Komprimierung

Legen Sie die KomprimierungsqualitÃ¤t und die Upload-GrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen fest, um die BildqualitÃ¤t mit der Speichereffizienz fÃ¼r Ihren spezifischen Anwendungsfall in Einklang zu bringen.

Benutzerverwaltung

Optionale Genehmigungsworkflows und konfigurierbare Richtlinien zur PasswortstÃ¤rke ermÃ¶glichen es Ihnen, zu steuern, wer Bilder hochladen und teilen kann.

Lokaler Speicher

Alle Bilder werden direkt auf Ihrem VPS gespeichert â€“ keine Cloud-Buckets, keine CDNs von Drittanbietern, keine externen AbhÃ¤ngigkeiten fÃ¼r Ihre Inhalte.

Eindeutige teilbare URLs

Jeder Upload erhÃ¤lt eine einzigartige URL zum einfachen Teilen, die EmpfÃ¤ngern direkten Zugriff ermÃ¶glicht, ohne dass Konten oder App-Installationen erforderlich sind.

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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