Slink mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierte, selbst gehostete Plattform zur Bildfreigabe mit automatischem Entfernen von EXIF-Daten und konfigurierbarer Komprimierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Slink erstellen kÃ¶nnen
Slink ist eine selbst gehostete Bildfreigabeplattform, die auf Datenschutz, Eigentum und Transparenz basiert. Im Gegensatz zu kommerziellen Bildhostern, die Uploads zu Werbezwecken scannen, weitreichende Lizenzrechte beanspruchen oder willkÃ¼rliche Inhaltsrichtlinien auferlegen, stellt Slink sicher, dass Sie die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre visuellen Inhalte behalten â€“ lokal auf Ihrem eigenen Server gespeichert, ohne Zugriff Dritter.
Das Selbst-Hosting von Slink auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Bilder Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Das automatische Entfernen von EXIF-Metadaten entfernt GPS-Koordinaten, GerÃ¤teinformationen und Zeitstempel von jedem Upload und schÃ¼tzt so standardmÃ¤ÃŸig die PrivatsphÃ¤re. Mit konfigurierbarer Komprimierung, Benutzergenehmigungsworkflows und Passwortrichtlinien bietet Slink eine professionelle Bildfreigabeumgebung zu Ihren eigenen Bedingungen.
Hauptmerkmale von Slink
EXIF-Metadaten-Entfernung
Entfernt automatisch GPS-Koordinaten, GerÃ¤teinformationen und Zeitstempel von jedem hochgeladenen Bild, um die PrivatsphÃ¤re standardmÃ¤ÃŸig zu schÃ¼tzen.
Konfigurierbare Komprimierung
Legen Sie die KomprimierungsqualitÃ¤t und die Upload-GrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen fest, um die BildqualitÃ¤t mit der Speichereffizienz fÃ¼r Ihren spezifischen Anwendungsfall in Einklang zu bringen.
Benutzerverwaltung
Optionale Genehmigungsworkflows und konfigurierbare Richtlinien zur PasswortstÃ¤rke ermÃ¶glichen es Ihnen, zu steuern, wer Bilder hochladen und teilen kann.
Lokaler Speicher
Alle Bilder werden direkt auf Ihrem VPS gespeichert â€“ keine Cloud-Buckets, keine CDNs von Drittanbietern, keine externen AbhÃ¤ngigkeiten fÃ¼r Ihre Inhalte.
Eindeutige teilbare URLs
Jeder Upload erhÃ¤lt eine einzigartige URL zum einfachen Teilen, die EmpfÃ¤ngern direkten Zugriff ermÃ¶glicht, ohne dass Konten oder App-Installationen erforderlich sind.
Warum Slink auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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