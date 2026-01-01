Slink ist eine selbst gehostete Bildfreigabeplattform, die auf Datenschutz, Eigentum und Transparenz basiert. Im Gegensatz zu kommerziellen Bildhostern, die Uploads zu Werbezwecken scannen, weitreichende Lizenzrechte beanspruchen oder willkÃ¼rliche Inhaltsrichtlinien auferlegen, stellt Slink sicher, dass Sie die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre visuellen Inhalte behalten â€“ lokal auf Ihrem eigenen Server gespeichert, ohne Zugriff Dritter.

Das Selbst-Hosting von Slink auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Bilder Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Das automatische Entfernen von EXIF-Metadaten entfernt GPS-Koordinaten, GerÃ¤teinformationen und Zeitstempel von jedem Upload und schÃ¼tzt so standardmÃ¤ÃŸig die PrivatsphÃ¤re. Mit konfigurierbarer Komprimierung, Benutzergenehmigungsworkflows und Passwortrichtlinien bietet Slink eine professionelle Bildfreigabeumgebung zu Ihren eigenen Bedingungen.