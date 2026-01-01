Plausible Analytics mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichte, cookielose Webanalyse-Plattform, die vollstÃ¤ndig DSGVO-konform ist und alle Besucherdaten auf Ihrem eigenen Server speichert.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Plausible Analytics
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plausible Analytics erstellen kÃ¶nnen
Plausible Analytics ist eine quelloffene, datenschutzfreundliche Alternative zu Google Analytics, die wesentliche Website-Metriken ohne Cookies, persÃ¶nliche Datenerfassung oder Zustimmungsbanner verfolgt. Sein Tracking-Skript wiegt unter 1 KB, sodass es praktisch keine Auswirkungen auf die Ladezeiten der Seite hat und gleichzeitig ein Ã¼bersichtliches Dashboard mit allen benÃ¶tigten Traffic-Einblicken bietet.
Das Selbst-Hosting von Plausible auf Ihrem VPS hÃ¤lt jeden Seitenaufruf und jeden Ereignisdatensatz auf Ihrer Infrastruktur, ohne dass Dritte darauf zugreifen kÃ¶nnen. Diese Vorlage kombiniert die Plausible-Anwendung mit PostgreSQL fÃ¼r Metadaten und ClickHouse fÃ¼r hochleistungsfÃ¤hige Analyseabfragen, wodurch Sie ein vollstÃ¤ndiges, produktionsbereites Setup erhalten, das Daten unbegrenzt zu festen Infrastrukturkosten speichert.
Hauptmerkmale von Plausible Analytics
Cookieloses Tracking
Misst den Traffic ohne Cookies oder persistente Identifikatoren, sodass Sie kein Zustimmungsbanner benÃ¶tigen und standardmÃ¤ÃŸig DSGVO- und CCPA-konform bleiben.
Unter 1 KB Skript
Das Tracking-Skript ist kleiner als die meisten Bilder und fÃ¼gt den Seitenladezeiten keine messbare VerzÃ¶gerung hinzu, wÃ¤hrend es dennoch alle wesentlichen Metriken erfasst.
Echtzeit-Dashboard
Sehen Sie Live-Besucherzahlen neben historischen Trends, Traffic-Quellen und Top-Seiten in einem einzigen, leicht lesbaren Dashboard.
Ziel- und Ereignis-Tracking
Ãœberwachen Sie benutzerdefinierte Konversionen und Ereignisse â€“ FormularÃ¼bermittlungen, SchaltflÃ¤chenklicks und ausgehende Links â€“ ohne komplexen Analysecode schreiben zu mÃ¼ssen.
ClickHouse Analyse-Engine
Der ClickHouse-Spaltenspeicher ermÃ¶glicht schnelle Abfragen Ã¼ber Millionen von Seitenaufrufen, sodass Dashboards selbst auf stark frequentierten Websites sofort geladen werden.
Warum Plausible Analytics auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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