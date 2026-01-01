Plausible Analytics ist eine quelloffene, datenschutzfreundliche Alternative zu Google Analytics, die wesentliche Website-Metriken ohne Cookies, persÃ¶nliche Datenerfassung oder Zustimmungsbanner verfolgt. Sein Tracking-Skript wiegt unter 1 KB, sodass es praktisch keine Auswirkungen auf die Ladezeiten der Seite hat und gleichzeitig ein Ã¼bersichtliches Dashboard mit allen benÃ¶tigten Traffic-Einblicken bietet.

Das Selbst-Hosting von Plausible auf Ihrem VPS hÃ¤lt jeden Seitenaufruf und jeden Ereignisdatensatz auf Ihrer Infrastruktur, ohne dass Dritte darauf zugreifen kÃ¶nnen. Diese Vorlage kombiniert die Plausible-Anwendung mit PostgreSQL fÃ¼r Metadaten und ClickHouse fÃ¼r hochleistungsfÃ¤hige Analyseabfragen, wodurch Sie ein vollstÃ¤ndiges, produktionsbereites Setup erhalten, das Daten unbegrenzt zu festen Infrastrukturkosten speichert.