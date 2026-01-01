Apache DevLake mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform, die Daten von über 60 Entwicklertools aggregiert, um DORA-Metriken zu berechnen und die Leistung von Entwicklungsteams zu visualisieren.
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Was Sie damit bauen können Apache DevLake
Apache DevLake ist eine Open-Source-Plattform für Engineering-Analysen, die Daten von Issue-Trackern, Quellcode-Hosts, CI/CD-Pipelines und Incident-Management-Tools in einem vereinheitlichten Data Lake konsolidiert. Teams verbinden GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty und Dutzende anderer Quellen, um DORA-Metriken – Bereitstellungshäufigkeit, Vorlaufzeit für Änderungen, Änderungsfehlerrate und mittlere Wiederherstellungszeit – automatisch zu berechnen, neben Grafana-Dashboards, die die Teamleistung im Zeitverlauf visualisieren.
Das Selbst-Hosting von DevLake hält alle Engineering-Telemetriedaten und Integrationsanmeldeinformationen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Jeder API-Token und jede OAuth-Verbindung wird im Ruhezustand mit einem Schlüssel verschlüsselt, den Sie besitzen, und alle Metriken werden in einer MySQL-Datenbank auf Ihrem Server gespeichert – es verlassen keine Daten Ihre Umgebung an einen Drittanbieter-Analysedienst.
Hauptmerkmale von Apache DevLake
DORA Metriken
Automatisch die Bereitstellungshäufigkeit, die Vorlaufzeit für Änderungen, die Änderungsfehlerrate und die mittlere Wiederherstellungszeit von verbundenen Tools berechnen — keine manuelle Datenerfassung erforderlich.
Vorgefertigte Dashboards
Vorkonfigurierte Grafana-Dashboards visualisieren DORA-Metriken, PR-Zykluszeit, Fehleralter und den Zustand der Bereitstellungspipeline ohne jegliche Konfiguration nach der Einrichtung.
Über 60 Datenquellen-Plugins
Vorgefertigte Konnektoren für GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube und weitere führen alle Engineering-Daten an einem Ort zusammen.
Benutzerdefinierte SQL-Metriken
Fragen Sie den normalisierten Data Lake mit einfachem SQL ab, um teamspezifische Metriken, Filter und benutzerdefinierte Dashboards zu definieren, die über die integrierten DORA-Ansichten hinausgehen.
Verschlüsselte Zugangsdatenspeicherung
Alle API-Token und OAuth-Schlüssel werden im Ruhezustand mithilfe eines automatisch generierten Schlüssels verschlüsselt, der ausschließlich in Ihrer selbst gehosteten MySQL-Datenbank gespeichert ist.
Warum Apache DevLake auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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