Apache DevLake ist eine Open-Source-Plattform für Engineering-Analysen, die Daten von Issue-Trackern, Quellcode-Hosts, CI/CD-Pipelines und Incident-Management-Tools in einem vereinheitlichten Data Lake konsolidiert. Teams verbinden GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty und Dutzende anderer Quellen, um DORA-Metriken – Bereitstellungshäufigkeit, Vorlaufzeit für Änderungen, Änderungsfehlerrate und mittlere Wiederherstellungszeit – automatisch zu berechnen, neben Grafana-Dashboards, die die Teamleistung im Zeitverlauf visualisieren.

Das Selbst-Hosting von DevLake hält alle Engineering-Telemetriedaten und Integrationsanmeldeinformationen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur. Jeder API-Token und jede OAuth-Verbindung wird im Ruhezustand mit einem Schlüssel verschlüsselt, den Sie besitzen, und alle Metriken werden in einer MySQL-Datenbank auf Ihrem Server gespeichert – es verlassen keine Daten Ihre Umgebung an einen Drittanbieter-Analysedienst.