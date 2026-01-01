Apache Superset mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Open-Source Business-Intelligence-Plattform zum Erstellen interaktiver Dashboards, Erkunden von Datensätzen und Ausführen von SQL-Analysen über 40+ Datenbanken hinweg.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Apache Superset
Apache Superset ist eine unternehmensfähige Business-Intelligence-Plattform, die Datenexploration für Benutzer auf jeder technischen Ebene zugänglich macht. Analysten erhalten eine No-Code-Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen von Diagrammen und Dashboards, während Ingenieure SQL Lab erhalten – eine voll ausgestattete SQL-IDE mit Abfrageverlauf, gespeicherten Abfragen und Ergebnisexport. Superset verbindet sich über SQLAlchemy mit über 40 SQL-Datenbanken und Data Warehouses und bietet eine einheitliche Analyseschicht über Ihren gesamten Datenstack hinweg.
Das Selbst-Hosting von Superset auf Ihrem VPS bedeutet unbegrenzte Benutzer, unbegrenzte Datenquellen und keine Pro-Sitz-Lizenzierung. Geschäftsdaten bleiben innerhalb Ihrer Infrastruktur und erfüllen Compliance-Anforderungen, während PostgreSQL und Redis – in dieser Vorlage enthalten – die Metadatenspeicherung und das Abfrage-Caching für eine produktionsreife Leistung übernehmen.
Hauptmerkmale von Apache Superset
Umfangreiche Visualisierungsbibliothek
Wählen Sie aus Dutzenden von Diagrammtypen — Balkendiagramme, Liniendiagramme, Streudiagramme, Geodatenkarten und mehr — um Ihre Daten klar darzustellen.
SQL Lab IDE
SQL-Abfragen mit Syntaxhervorhebung, Abfrageverlauf und Ergebnisexporte schreiben und ausführen – und verbindet No-Code-Dashboards mit fortgeschrittener Datenarbeit.
Über 40 Datenbank-Konnektoren
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift und Dutzenden weiteren über eine einheitliche SQLAlchemy-basierte Konnektorschicht.
Interaktive Dashboards
Erstellen Sie Dashboards mit Kreuzfiltern, Drilldown-Navigation und geplanten E-Mail-Berichten, damit Stakeholder immer aktuelle Einblicke haben.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Vergeben Sie granulare Berechtigungen für Datensätze, Dashboards und Datenquellen, damit jedes Team nur das sieht, wozu es berechtigt ist.
Warum Apache Superset auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.