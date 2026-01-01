Ackee mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete, datenschutzfreundliche Webanalyse, die Besucher verfolgt, ohne deren persönliche Daten zu gefährden.
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Was Sie damit bauen können Ackee
Ackee ist eine quelloffene, Node.js-basierte Analyseplattform, die vollständig auf Ihrem eigenen Server läuft. Sie verwendet einen mehrstufigen Anonymisierungsprozess, um personenbezogene Daten von Besucherdaten zu entfernen, während sie dennoch aussagekräftige Einblicke in Seitenaufrufe, Referrer, Sitzungsdauern und Gerätetypen liefert.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Analysediensten, die die Daten Ihrer Besucher auf Infrastrukturen Dritter speichern, gibt Ihnen Ackee die vollständige Kontrolle über Ihre Verkehrsdaten. Die minimalistische Benutzeroberfläche und die zentralisierte GraphQL-API machen es einfach, mehrere Websites zu überwachen und Analysedaten in benutzerdefinierte Dashboards oder Berichts-Pipelines zu integrieren – ohne Cookie-Banner oder DSGVO-Kopfschmerzen.
Hauptmerkmale von Ackee
Datenschutz durch Design
Die mehrstufige Anonymisierung entfernt personenbezogene Daten vor der Speicherung, sodass Sie nützliche Erkenntnisse gewinnen können – was dazu beitragen kann, die Notwendigkeit von Cookie-Bannern zu reduzieren oder die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen, je nach Gerichtsbarkeit und Konfiguration.
Unbegrenzte Domains
Überwachen Sie so viele Websites und Anwendungen, wie Sie benötigen, von einem einzigen Dashboard aus, ohne Preisstufen pro Website oder verkehrsbasierte Limits.
GraphQL API
Eine zentralisierte GraphQL-API ermöglicht es Ihnen, Analysedaten programmatisch in benutzerdefinierte Dashboards, Berichte oder Tools von Drittanbietern abzurufen, ohne an die integrierte Benutzeroberfläche gebunden zu sein.
Leichtgewichtiges Tracking-Skript
Das Tracking-Snippet hat minimale Auswirkungen auf die Leistung Ihrer Seiten und vermeidet so die Einbußen bei der Seitengeschwindigkeit, die mit schwereren kommerziellen Analysebibliotheken verbunden sind.
Benutzerdefiniertes Event-Tracking
Verfolgen Sie spezifische Benutzerinteraktionen über Seitenaufrufe hinaus und erhalten Sie Einblick in Konversionen, Schaltflächenklicks und andere bedeutsame Aktionen auf Ihren Websites.
Warum Ackee auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.