Ackee ist eine quelloffene, Node.js-basierte Analyseplattform, die vollständig auf Ihrem eigenen Server läuft. Sie verwendet einen mehrstufigen Anonymisierungsprozess, um personenbezogene Daten von Besucherdaten zu entfernen, während sie dennoch aussagekräftige Einblicke in Seitenaufrufe, Referrer, Sitzungsdauern und Gerätetypen liefert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Analysediensten, die die Daten Ihrer Besucher auf Infrastrukturen Dritter speichern, gibt Ihnen Ackee die vollständige Kontrolle über Ihre Verkehrsdaten. Die minimalistische Benutzeroberfläche und die zentralisierte GraphQL-API machen es einfach, mehrere Websites zu überwachen und Analysedaten in benutzerdefinierte Dashboards oder Berichts-Pipelines zu integrieren – ohne Cookie-Banner oder DSGVO-Kopfschmerzen.