COPS (Calibre OPDS PHP Server) ist eine schnelle, schreibgeschützte Alternative zum integrierten Calibre-Inhaltsserver. Es stellt eine bestehende Calibre-Bibliothek – die Standarddatei metadata.db – über eine einfache HTML-Oberfläche für Browser und einen OPDS-Feed für E-Book-Reader wie Moon+ Reader, KyBook, Aldiko und Marvin zur Verfügung. Da es auf reinem PHP ohne eigene Datenbank läuft, bleibt es auch auf bescheidener Hardware reaktionsschnell und startet in Sekundenschnelle.

Das Selbst-Hosting von COPS auf einem VPS bietet mobilen E-Book-Readern einen schnellen Katalog-Endpunkt, ohne eine Calibre-Desktop-Instanz am Laufen zu halten, und lässt sich natürlich mit Calibre-Web kombinieren für Benutzer, die einen schreibgeschützten öffentlichen Katalog getrennt von ihrer vollständigen Verwaltungs-Benutzeroberfläche wünschen.