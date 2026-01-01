COPS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter PHP OPDS und HTML-Server für Ihre Calibre E-Book-Bibliothek, optimiert für Shared Hosting und ressourcenarme Umgebungen.
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Was Sie damit bauen können COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) ist eine schnelle, schreibgeschützte Alternative zum integrierten Calibre-Inhaltsserver. Es stellt eine bestehende Calibre-Bibliothek – die Standarddatei
metadata.db – über eine einfache HTML-Oberfläche für Browser und einen OPDS-Feed für E-Book-Reader wie Moon+ Reader, KyBook, Aldiko und Marvin zur Verfügung. Da es auf reinem PHP ohne eigene Datenbank läuft, bleibt es auch auf bescheidener Hardware reaktionsschnell und startet in Sekundenschnelle.
Das Selbst-Hosting von COPS auf einem VPS bietet mobilen E-Book-Readern einen schnellen Katalog-Endpunkt, ohne eine Calibre-Desktop-Instanz am Laufen zu halten, und lässt sich natürlich mit Calibre-Web kombinieren für Benutzer, die einen schreibgeschützten öffentlichen Katalog getrennt von ihrer vollständigen Verwaltungs-Benutzeroberfläche wünschen.
Hauptmerkmale von COPS
Nativer OPDS-Feed
Integrierter OPDS 1.1-Katalog, sodass mobile Lese-Apps sofort aus Ihrer Calibre-Bibliothek durchsuchen, suchen und herunterladen können.
Liest Calibre metadata.db
Zeigt direkt auf dieselbe SQLite-Datenbank, die Calibre verwendet – kein Import, keine doppelte Bibliothek, kein Synchronisierungsschritt.
Schlank
Reines PHP ohne externe Datenbank, damit es auf kleinen VPS-Plänen schnell bleibt und Bibliotheken mit Tausenden von Titeln verwalten kann.
In-Browser-Reader
Liest EPUB-Dateien direkt im Browser über Monocle, sodass Benutzer Bücher anlesen können, ohne sie vorher herunterladen zu müssen.
Benutzerdefinierte Themes und Konfiguration
Pro Instanz anpassbar über
local.php – wählen Sie ein Thema, legen Sie die Seitengröße fest, beschränken Sie den Zugriff oder stellen Sie mehrere Datenbanken gleichzeitig bereit.
Warum COPS auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.