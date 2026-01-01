Kestra mit einem Klick installieren.
Open-Source-Workflow-Orchestrierungsplattform, mit der Sie Datenpipelines und Automatisierungs-Workflows mit einem visuellen Editor erstellen, planen und überwachen können.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Kestra
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kestra erstellen können
Kestra ist eine Open-Source, ereignisgesteuerte Workflow-Orchestrierungsplattform, entwickelt für Ingenieure, die komplexe Pipelines planen, ausführen und überwachen müssen, ohne Boilerplate-Infrastrukturcode schreiben zu müssen. Sie kombiniert eine deklarative YAML-basierte Workflow-Definition mit einem visuellen Echtzeit-Editor, einem Live-Topologie-Diagramm und einer Ausführungs-Wiederholung — was sie für Anfänger zugänglich und leistungsstark genug für grosse Data-Engineering-Teams macht.
Das Selbst-Hosting von Kestra auf Ihrem VPS bietet Ihnen unbegrenzte Workflows, volle Datenhoheit und die Möglichkeit, sich mit jedem internen Dienst oder jeder Datenbank zu verbinden, ohne Anmeldeinformationen an einen SaaS-Anbieter weiterzugeben. Die integrierte Plugin-Bibliothek deckt über 400 Integrationen sofort ab.
Hauptmerkmale von Kestra
Visueller Workflow-Editor
Workflows in einer browserbasierten Topologieansicht erstellen und bearbeiten, die live rendert, während Sie YAML eingeben – kein separates Diagramm-Tool erforderlich.
Ereignisgesteuerte Auslöser
Workflows nach Zeitplänen, Webhooks, Dateieingängen, Nachrichtenwarteschlangen-Ereignissen oder Datenbankänderungen mit integrierten Auslösertypen auslösen.
400+ Plugins
Verbinden Sie sich mit AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs und Dutzenden von Datenbanken, ohne Connector-Code schreiben zu müssen.
Ausführungswiedergabe
Führen Sie jede vergangene Ausführung einer beliebigen Aufgabe erneut aus, überprüfen Sie die Eingaben und Ausgaben bei jedem Schritt und beheben Sie Fehler, ohne die gesamte Pipeline neu zu starten.
Parallele Aufgaben-Ausführung
Führen Sie Aufgabengruppen parallel oder sequenziell innerhalb desselben Workflows aus, um den Durchsatz zu maximieren und die End-to-End-Pipeline-Latenz zu minimieren.
Warum Kestra auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.