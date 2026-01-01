n8n ist eine Workflow-Automatisierungsplattform, die Anwendungen, Dienste und APIs Ã¼ber eine visuelle, knotenbasierte OberflÃ¤che verbindet. Sie ermÃ¶glicht es Einzelpersonen und Teams, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, Daten Ã¼ber verschiedene Tools hinweg zu synchronisieren und benutzerdefinierte Integrationspipelines zu erstellen â€“ und das alles, ohne Daten in einer Drittanbieter-Cloud zu sperren. Mit Hunderten von integrierten Knoten, UnterstÃ¼tzung fÃ¼r benutzerdefinierte JavaScript-Logik und ereignisgesteuerter AusfÃ¼hrung Ã¼ber Webhooks und ZeitplÃ¤ne bewÃ¤ltigt n8n alles von einfachen Benachrichtigungen bis hin zu komplexen, mehrstufigen GeschÃ¤ftsprozessen.

Das Selbst-Hosting von n8n auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Workflow-Logik, API-Zugangsdaten und AusfÃ¼hrungsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Sie erhalten unbegrenzte Workflow-AusfÃ¼hrungen ohne Preisgestaltung pro Aufgabe und die volle Kontrolle, Ihre Automatisierungen genau nach Bedarf zu erweitern, zu sichern und zu versionieren.