Activepieces mit einem Klick installieren.
Open-Source No-Code Automatisierungsplattform mit über 200 Integrationen und integrierter KI-Agenten-Unterstützung.
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Was Sie damit bauen können Activepieces
Activepieces ist eine kostenlose, quelloffene Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Apps zu verbinden und wiederkehrende Aufgaben über einen visuellen Drag-and-Drop-Builder zu automatisieren – kein Code erforderlich. Mit über 200 Integrationen, die Produktivitätstools, Kommunikationsplattformen, Datenbanken und KI-Dienste abdecken, dient sie als selbst gehostete Alternative zu Zapier und Make.
Was Activepieces auszeichnet, ist sein natives KI-zentriertes Design: Sie können intelligente Agenten erstellen, die LLMs zum Denken und Handeln nutzen, sich mit MCP-kompatiblen Tools verbinden und benutzerdefinierte JavaScript- oder Python-Schritte ausführen, wenn No-Code nicht ausreicht. Da alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft, verlassen Ihre API-Schlüssel, Kundendaten und Geschäftslogik niemals Ihre Server – und es fallen keine nutzungsabhängigen Gebühren pro Aufgabe an, unabhängig davon, wie viele Automatisierungen Sie ausführen.
Hauptmerkmale von Activepieces
Visueller Workflow-Builder
Eine Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es jedem, mehrstufige Automatisierungen ohne Code zu erstellen und so die Zeit von der Idee bis zum laufenden Workflow auf Minuten zu reduzieren.
200+ Integrationen
Verbinden Sie Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion und Hunderte weitere sofort einsatzbereite Anwendungen, die die meisten Teams bereits nutzen.
KI-Agent-Support
Entwickeln Sie Agenten, die große Sprachmodelle nutzen, um Schlussfolgerungen zu ziehen, zu suchen und Aktionen auszuführen – die über regelbasierte Automatisierung hinausgehen, um Aufgaben zu bewältigen, die Urteilsvermögen erfordern.
Benutzerdefinierte Code-Schritte
Nutzen Sie JavaScript oder Python innerhalb jedes Flows für Logik, die über No-Code hinausgeht, was Entwicklern volle Flexibilität bietet, ohne den visuellen Builder aufzugeben.
Keine nutzungsbasierte Preisgestaltung
Self-Hosting bedeutet unbegrenzte Workflow-Ausführungen ohne zusätzliche Kosten, wodurch Activepieces wirtschaftlich für Automatisierungspipelines mit hohem Volumen wird, die auf Cloud-Plattformen teuer wären.
Warum Activepieces auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.