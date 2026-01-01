Postiz mit einem Klick installieren.
Open-Source Plattform zur Planung von Social Media-Beiträgen mit KI-gestützter Inhaltserstellung für über 15 Netzwerke über ein einziges Dashboard.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Postiz erstellen können
Postiz ist eine Open-Source-Alternative zu teuren Social Media SaaS-Tools, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Präsenz auf X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord und weiteren Plattformen über eine einzige, einheitliche Oberfläche zu planen, zu verwalten und zu analysieren. Die integrierte KI-Integration mit OpenAI generiert Beitrags-Vorschläge und Autovervollständigungen, während ein Canva-ähnlicher Editor visuelle Inhalte bearbeitet.
Das Selbst-Hosting von Postiz auf Ihrem VPS hält Ihre Content-Strategie und Analysedaten privat, eliminiert Abonnementgebühren pro Benutzerplatz und bietet Teams unbegrenzte Planungs-Kapazität mit benutzerdefinierten Integrationen über N8N, Make.com und Zapier.
Hauptmerkmale von Postiz
Plattformübergreifende Terminplanung
Planen und veröffentlichen Sie gleichzeitig auf über 15 sozialen Netzwerken von einem gemeinsamen Inhaltskalender aus, mit Drag-and-Drop-Neuplanung und CSV-Massenimport.
KI-Inhaltsgenerierung
Die OpenAI-Integration schlägt Beitragstexte vor, vervollständigt Entwürfe und hilft dabei, die Nachrichten an das Publikum jeder Plattform anzupassen – und spart so Stunden manueller Schreibarbeit.
Integrierter visueller Editor
Ein Canva-ähnlicher Editor ermöglicht es Ihnen, Bilder und gebrandete Grafiken direkt in Postiz zu gestalten, ohne zu einem separaten Design-Tool wechseln zu müssen.
Teamzusammenarbeit
Rollenbasierte Zugriffssteuerung und Genehmigungsworkflows ermöglichen es mehreren Mitwirkenden, soziale Konten zu verwalten, während Markenkonsistenz und Aufsicht gewahrt bleiben.
Automatisierungs-Integrationen
Native Konnektoren für N8N, Make.com und Zapier ermöglichen es Ihnen, Beiträge durch externe Ereignisse auszulösen und End-to-End-Content-Automatisierungspipelines aufzubauen.
Warum Postiz auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.