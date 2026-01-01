Pulse ist ein Open-Source-Echtzeit-Monitoring-Dashboard, das Ihnen eine einzige, vereinheitlichte Ansicht Ihrer Proxmox VE Cluster, Proxmox Backup Server Instanzen, Docker Hosts und Kubernetes Workloads bietet. Es fragt kontinuierlich jeden verbundenen Knoten ab und streamt CPU-, Speicher-, Speicherplatz- und Netzwerkmetriken an eine schnelle Weboberfläche, damit Sie Engpässe bei einer virtuellen Maschine, einem Container oder einem Backup-Datenspeicher sofort erkennen können, anstatt erst nach einem Ausfall.

Da Pulse selbst gehostet wird, bleiben alle Anmeldeinformationen und Metriken auf Ihrer kontrollierten Infrastruktur, ohne Telemetrie von Drittanbietern und ohne Pro-Knoten-Lizenzierung. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hält das Dashboard erreichbar, selbst wenn ein überwachter Host Probleme hat, und konfigurierbare Schwellenwert-Benachrichtigungen informieren Sie per E-Mail, Webhooks oder Chat, bevor kleine Probleme zu Ausfallzeiten führen.