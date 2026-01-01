Pulse mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Echtzeit-Überwachungs-Dashboard für Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker und Kubernetes mit Warnungen und historischen Metriken.
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Was Sie mit Pulse erstellen können
Pulse ist ein Open-Source-Echtzeit-Monitoring-Dashboard, das Ihnen eine einzige, vereinheitlichte Ansicht Ihrer Proxmox VE Cluster, Proxmox Backup Server Instanzen, Docker Hosts und Kubernetes Workloads bietet. Es fragt kontinuierlich jeden verbundenen Knoten ab und streamt CPU-, Speicher-, Speicherplatz- und Netzwerkmetriken an eine schnelle Weboberfläche, damit Sie Engpässe bei einer virtuellen Maschine, einem Container oder einem Backup-Datenspeicher sofort erkennen können, anstatt erst nach einem Ausfall.
Da Pulse selbst gehostet wird, bleiben alle Anmeldeinformationen und Metriken auf Ihrer kontrollierten Infrastruktur, ohne Telemetrie von Drittanbietern und ohne Pro-Knoten-Lizenzierung. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hält das Dashboard erreichbar, selbst wenn ein überwachter Host Probleme hat, und konfigurierbare Schwellenwert-Benachrichtigungen informieren Sie per E-Mail, Webhooks oder Chat, bevor kleine Probleme zu Ausfallzeiten führen.
Hauptmerkmale von Pulse
Vereinheitlichte Proxmox-Ansicht
Überwachen Sie mehrere Proxmox VE Cluster und Proxmox Backup Server Instanzen von einem Dashboard aus, mit Metriken pro VM, pro Container und pro Datenspeicher.
Echtzeit-Streaming-Metriken
Live-CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten- und Netzwerkdaten werden kontinuierlich über WebSocket aktualisiert, sodass Sie Laständerungen in dem Moment sehen, in dem sie auftreten.
Docker- und Kubernetes-Überwachung
Verfolgen Sie die Ressourcennutzung von Containern und Pods neben Ihren Proxmox-Hosts für ein konsistentes Gesamtbild über virtuelle Maschinen und Container hinweg.
Konfigurierbare Schwellenwert-Alarme
Legen Sie Grenzwerte für CPU, Arbeitsspeicher, Speicherplatz oder Temperatur fest und lassen Sie sich per E-Mail, Webhook oder Chat benachrichtigen, bevor Probleme eskalieren.
Agentenlose API-Abfrage
Pulse verbindet sich über API-Tokens mit Proxmox, sodass auf den überwachten Knoten nichts zusätzlich installiert werden muss.
Warum Pulse auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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