RetroAssembly als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Retro-Spielebibliothek und Browser-basierter Emulator, der über 25 klassische Konsolen mit automatischen Artworks und Speicherständen unterstützt.
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Was Sie mit RetroAssembly erstellen können
RetroAssembly ist eine selbst gehostete Webanwendung, die Ihren Browser in einen persönlichen Retro-Spieleschrank verwandelt. Laden Sie Ihre ROM-Sammlung hoch und spielen Sie Titel von über 25 klassischen Plattformen – darunter NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade und Atari – direkt im Browser, ohne dass Plugins oder Downloads erforderlich sind.
Die Plattform ruft automatisch Box-Art und Spielmetadaten ab, sodass Ihre Bibliothek wie eine richtige Sammlung und nicht wie eine Dateiliste aussieht. Speicherstände, Gameplay-Rückspulung, Shader-Effekte im Retro-Stil und mobile On-Screen-Controller sind alle integriert. Durch das Selbst-Hosting bleibt Ihre ROM-Sammlung auf Ihrem eigenen Server, privat und nur für die von Ihnen erstellten Konten zugänglich.
Hauptmerkmale von RetroAssembly
25+ Konsolen-Support
Spiele von NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan und vielen weiteren Plattformen im Browser.
Automatische Grafikerfassung
Coverbilder und Spiele-Metadaten werden automatisch abgerufen, sodass Ihre Bibliothek ansprechende Grafiken anstelle von bloßen Dateinamen anzeigt.
Zustände speichern und zurückspulen
Speichern und Wiederherstellen des Fortschritts jederzeit, mit automatischen Zustands-Schnappschüssen und Gameplay-Rückspulfunktion auf unterstützten Emulatoren.
Mobilfreundliche Steuerelemente
Ein integrierter virtueller Bildschirm-Controller erleichtert das Spielen auf Telefonen und Tablets ohne ein physisches Gamepad.
Retro visuelle Shader
Optionale CRT- und andere Shader-Effekte stellen das Aussehen originaler Hardware-Displays für ein authentischeres Erlebnis nach.
Warum RetroAssembly auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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