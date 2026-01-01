FalkorDB ist eine Open-Source-Graphdatenbank-Engine, die auf Redis aufbaut und für Hochleistungs-Graphabfragen unter Verwendung der OpenCypher-Abfragesprache entwickelt wurde. Sie speichert Graphdaten nativ im Arbeitsspeicher, was Traversierungszeiten im Sub-Millisekundenbereich über komplexe Entitätsbeziehungen hinweg ermöglicht — und sie somit ideal für GraphRAG-Pipelines, Empfehlungssysteme, Betrugserkennung, Identitätsgraphen und Netzwerktopologieanalysen macht.

FalkorDB wird mit einer integrierten browserbasierten Benutzeroberfläche auf Port 3000 ausgeliefert, die es Ihnen ermöglicht, Graphen zu erkunden, Cypher-Abfragen auszuführen und Knoten- und Kantenbeziehungen ohne zusätzliche Tools zu visualisieren. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Graphdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Abfragelimits, ohne Preisgestaltung pro Knoten und mit direktem Zugriff zur Feinabstimmung der Leistungseinstellungen.