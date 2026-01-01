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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit RosarioSIS erstellen kÃ¶nnen

RosarioSIS ist ein kostenloses, quelloffenes Studenteninformationssystem, das fÃ¼r Schulen, Schulbezirke und Ausbildungszentren entwickelt wurde, die den gesamten Lebenszyklus der SchÃ¼ler an einem Ort verwalten mÃ¼ssen. Es umfasst Zulassungen, Stundenplanung, Zeugniserstellung, Anwesenheit, Disziplin, Abrechnung, Verpflegungsdienste und Ã¼ber ein Dutzend weiterer Module â€“ alles zugÃ¤nglich Ã¼ber eine responsive WeboberflÃ¤che, die auf Telefonen, Tablets und Desktops funktioniert.

Das Selbst-Hosting von RosarioSIS auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible SchÃ¼lerakten, Noten und Finanzdaten unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro SchÃ¼ler oder Cloud-Anbieter-Bindung. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL und ist mit Traefik-Labels fÃ¼r die automatische HTTPS-Weiterleitung vorkonfiguriert.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von RosarioSIS

Noten und Zeugnisse

Aufgaben, gewichtete Notenberechnungen und BewertungszeitrÃ¤ume verfolgen sowie druckbare Zeugnisse und Leistungsnachweise direkt aus dem System generieren.

Anwesenheitsverfolgung

Erfassen Sie die tÃ¤gliche und kursbezogene Anwesenheit mit benutzerdefinierten Codes, erstellen Sie dann Abwesenheitsberichte und benachrichtigen Sie Eltern automatisch per E-Mail.

Terminplanung und Rotation

Erstellen Sie Master-StundenplÃ¤ne, verwalten Sie Kursanfragen und weisen Sie SchÃ¼lern Abschnitte zu, mit Konflikterkennung sowie Raum- und LehrerbeschrÃ¤nkungen.

Abrechnung und Gastronomie

Verwalten Sie SchulgebÃ¼hren, Rechnungen, Zahlungen und Mensa-SpeiseplÃ¤ne mit schÃ¼lerbezogenen KontostÃ¤nden und druckbaren AuszÃ¼gen.

Eltern- und SchÃ¼lerportale

Geben Sie Familien eigene Logins, um Noten, StundenplÃ¤ne, Anwesenheiten und Aufgaben einzusehen, ohne die ArbeitsablÃ¤ufe des Backoffice-Personals offenzulegen.

Mehrsprachig und modular

VerfÃ¼gbar in Englisch, Spanisch, FranzÃ¶sisch und weiteren Sprachen, mit optionalen Plugins fÃ¼r Online-Bewertungen, Zeugnisse und benutzerdefinierte Berichtsgeneratoren.

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Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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