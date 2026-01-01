RosarioSIS ist ein kostenloses, quelloffenes Studenteninformationssystem, das fÃ¼r Schulen, Schulbezirke und Ausbildungszentren entwickelt wurde, die den gesamten Lebenszyklus der SchÃ¼ler an einem Ort verwalten mÃ¼ssen. Es umfasst Zulassungen, Stundenplanung, Zeugniserstellung, Anwesenheit, Disziplin, Abrechnung, Verpflegungsdienste und Ã¼ber ein Dutzend weiterer Module â€“ alles zugÃ¤nglich Ã¼ber eine responsive WeboberflÃ¤che, die auf Telefonen, Tablets und Desktops funktioniert.

Das Selbst-Hosting von RosarioSIS auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible SchÃ¼lerakten, Noten und Finanzdaten unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne GebÃ¼hren pro SchÃ¼ler oder Cloud-Anbieter-Bindung. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL und ist mit Traefik-Labels fÃ¼r die automatische HTTPS-Weiterleitung vorkonfiguriert.