ArchivesSpace ist das führende Open-Source-Informationsmanagementsystem für Archive, das von Archivaren für Archivare entwickelt wurde. Es vereint Erwerbung, Ordnung, Verzeichnung und öffentliche Recherche in einer einzigen Anwendung, die den gesamten Archivlebenszyklus unterstützt – von der ersten Schenkung bis zum Online-Zugang für Forscher.

Das Selbst-Hosting von ArchivesSpace auf Ihrem eigenen VPS hält Findmittel, Erwerbungsunterlagen und Benutzerdaten unter der Kontrolle Ihrer Institution, ohne Gebühren pro Datensatz oder Anbieterbindung. Die gebündelte Benutzeroberfläche für Mitarbeiter, das öffentliche Zugangsportal, die REST-API und der OAI-PMH-Endpunkt bieten Ihrem Archiv eine vollständige Beschreibungs- und Rechercheplattform sofort einsatzbereit.