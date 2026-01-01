ArchivesSpace als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Archivinformationsmanagementsystem zur Verwaltung von Manuskripten, Aufzeichnungen und digitalen Objekten.
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Was Sie mit ArchivesSpace erstellen können
ArchivesSpace ist das führende Open-Source-Informationsmanagementsystem für Archive, das von Archivaren für Archivare entwickelt wurde. Es vereint Erwerbung, Ordnung, Verzeichnung und öffentliche Recherche in einer einzigen Anwendung, die den gesamten Archivlebenszyklus unterstützt – von der ersten Schenkung bis zum Online-Zugang für Forscher.
Das Selbst-Hosting von ArchivesSpace auf Ihrem eigenen VPS hält Findmittel, Erwerbungsunterlagen und Benutzerdaten unter der Kontrolle Ihrer Institution, ohne Gebühren pro Datensatz oder Anbieterbindung. Die gebündelte Benutzeroberfläche für Mitarbeiter, das öffentliche Zugangsportal, die REST-API und der OAI-PMH-Endpunkt bieten Ihrem Archiv eine vollständige Beschreibungs- und Rechercheplattform sofort einsatzbereit.
Hauptmerkmale von ArchivesSpace
Archivische Beschreibung
Ressourcen, Zugänge, Archivobjekte und digitale Objekte gemäß DACS-, ISAD(G)- und ISAAR(CPF)-Standards erstellen und verwalten.
Öffentliches Zugangsportal
Forscher durchsuchen Erschließungshilfen, suchen in Sammlungen und betrachten digitale Objekte über eine integrierte öffentliche Rechercheoberfläche.
EAD- und MARCXML-Export
Ressourcendatensätze als EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS oder Dublin Core exportieren zur Integration mit Discovery-Schichten und Konsortialkatalogen.
OAI-PMH-Harvesting
Beschreibende Metadaten über OAI-PMH bereitstellen, damit Aggregatoren wie DPLA oder Europeana Sammlungen automatisch abrufen können.
REST API
Eine dokumentierte JSON REST API ermöglicht Integrationen mit digitalen Archivierungssystemen, ETL-Pipelines und benutzerdefinierten Frontends.
Warum ArchivesSpace auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.