ClassQuiz ist eine quelloffene, selbst gehostete Quiz-Plattform, die für Lehrer, Trainer und Pädagogen entwickelt wurde, die eine datenschutzfreundliche Alternative zu kommerziellen Quizdiensten für den Unterricht suchen. Spieler treten einem Spiel bei, indem sie auf einem beliebigen Gerät eine PIN eingeben, Fragen in Echtzeit beantworten und nach jeder Runde Live-Bestenlisten sehen.

Das Selbst-Hosting von ClassQuiz auf Ihrem eigenen VPS hält Quizinhalte, Schülerantworten und Kontodaten unter Ihrer vollständigen Kontrolle, vermeidet Lizenzgebühren pro Platz und funktioniert in Schulnetzwerken ohne externe Abhängigkeiten. Der Stack umfasst die API, den Hintergrund-Worker, PostgreSQL, Redis und Meilisearch für die Quiz-Entdeckung.